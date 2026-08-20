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Fórmula 1: Max Verstappen renova com a Red Bull Racing até 2030

O piloto neerlandês Max Verstappen, de 28 anos, estendeu o seu contrato com a Red Bull por mais duas temporadas, garantindo a permanência na escuderia austríaca até ao fim de 2030. O tetracampeão mundial assumiu o desejo de trabalhar com a equipa para voltar ao topo da F1
SOL/Lusa
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Fórmula 1: Max Verstappen renova com a Red Bull Racing até 2030

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O piloto neerlandês Max Verstappen, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1, renovou com a Red Bull Racing até ao final da temporada de 2030, com o desejo de “voltar ao topo”, anunciou esta quinta-feira a escuderia austríaca.

Max Verstappen, de 28 anos, tinha contrato com a equipa de Milton Keynes até ao final da temporada de 2028 e vai agora prosseguir uma parceria que, a ser concluída em 2030, terá a duração de 15 temporadas com a equipa Red Bull.

“Estou muito feliz com esta renovação”, disse Max Verstappen, acrescentando que deseja continuar a trabalhar com a sua equipa para “voltar ao topo”.

Promovido à Red Bull em 2016, depois de ter iniciado a sua carreira na equipa satélite Toro Rosso, Max Verstappen conquistou a sua primeira vitória num grande prémio logo na sua estreia.

Em 10 temporadas, garantiu quatro títulos mundiais (2021, 2022, 2023, 2024) e 71 vitórias na Fórmula 1, além de dois campeonatos de construtores.

“Sempre disse isto: a equipa é como uma segunda família para mim e sinto-me realmente em casa aqui”, enfatizou o filho do ex-piloto Jos Verstappen, que ingressou no programa de jovens pilotos da Red Bull aos 16 anos, em 2014.

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O anúncio da renovação surge pouco antes do Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, no domingo, onde são esperados dezenas de milhares de fãs de ‘Mad Max’.

“O facto de o Max estar a ficar connosco e de estarmos a manter o melhor piloto da grelha é uma notícia fantástica para todos na Red Bull, na Oracle Red Bull Racing, bem como para a F1 e para o desporto automóvel como um todo”, disse o diretor da Red Bull, Laurent Mekies.


Temas

Max Verstappen
Red Bull Racing
Fórmula 1
Renovação contrato

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