Fórmula 1: Max Verstappen renova com a Red Bull Racing até 2030

O piloto neerlandês Max Verstappen, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1, renovou com a Red Bull Racing até ao final da temporada de 2030, com o desejo de “voltar ao topo”, anunciou esta quinta-feira a escuderia austríaca.
Max Verstappen, de 28 anos, tinha contrato com a equipa de Milton Keynes até ao final da temporada de 2028 e vai agora prosseguir uma parceria que, a ser concluída em 2030, terá a duração de 15 temporadas com a equipa Red Bull.
“Estou muito feliz com esta renovação”, disse Max Verstappen, acrescentando que deseja continuar a trabalhar com a sua equipa para “voltar ao topo”.
Promovido à Red Bull em 2016, depois de ter iniciado a sua carreira na equipa satélite Toro Rosso, Max Verstappen conquistou a sua primeira vitória num grande prémio logo na sua estreia.
Em 10 temporadas, garantiu quatro títulos mundiais (2021, 2022, 2023, 2024) e 71 vitórias na Fórmula 1, além de dois campeonatos de construtores.
“Sempre disse isto: a equipa é como uma segunda família para mim e sinto-me realmente em casa aqui”, enfatizou o filho do ex-piloto Jos Verstappen, que ingressou no programa de jovens pilotos da Red Bull aos 16 anos, em 2014.
O anúncio da renovação surge pouco antes do Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, no domingo, onde são esperados dezenas de milhares de fãs de ‘Mad Max’.
“O facto de o Max estar a ficar connosco e de estarmos a manter o melhor piloto da grelha é uma notícia fantástica para todos na Red Bull, na Oracle Red Bull Racing, bem como para a F1 e para o desporto automóvel como um todo”, disse o diretor da Red Bull, Laurent Mekies.