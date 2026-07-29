Fórmula 1 admite terminar temporada na Europa se guerra no Médio Oriente impedir corridas no Qatar e Abu Dhabi

A Fórmula 1 só decidirá em setembro o futuro dos Grandes Prémios do Qatar e de Abu Dhabi. Caso a instabilidade provocada pela guerra no Médio Oriente persista, o campeonato poderá terminar na Europa, confirmou o presidente da competição

A Fórmula 1 poderá terminar a temporada de 2026 na Europa caso a situação de segurança no Médio Oriente impeça a realização dos Grandes Prémios do Qatar e de Abu Dhabi. A possibilidade foi confirmada esta quarta-feira pelo presidente e diretor executivo da competição, Stefano Domenicali, que garantiu que uma decisão será tomada apenas em meados de setembro.

"Tomaremos uma decisão no momento apropriado, não antes de meados de setembro. Se a situação não se tornar mais clara, tomaremos uma decisão. Se isso se revelar impossível, o final da época acontecerá na Europa, porque não podemos ir para mais lado nenhum", afirmou o responsável, durante uma conferência de imprensa.

A incerteza surge numa altura em que a guerra no Médio Oriente continua a provocar instabilidade na região. Os Grandes Prémios do Bahrain e da Arábia Saudita, inicialmente previstos para abril, já tinham sido cancelados em março, sem qualquer prova de substituição, enquanto os eventos do Qatar e de Abu Dhabi permanecem sob avaliação.

Decisão apenas em setembro

Stefano Domenicali explicou que existem várias alternativas em análise, mas recusou antecipar qualquer cenário antes de existir maior clareza sobre a evolução do conflito.

"Há várias opções em cima da mesa, mas não acho correto fazer promessas ou antecipar uma decisão. Se a situação não nos permitir ir ao Médio Oriente, terminaremos o campeonato na Europa", reforçou.

Nos últimos dias, surgiram especulações no paddock sobre a possibilidade de a Fórmula 1 acrescentar uma corrida extra nos Estados Unidos, nomeadamente no Circuito das Américas, em Austin, ou realizar um segundo Grande Prémio em Las Vegas. No entanto, Domenicali afastou essa hipótese.

"Não realizaremos outra corrida nos Estados Unidos", garantiu, explicando que a organização pretende preservar o crescimento e a identidade do Grande Prémio de Las Vegas, integrado no calendário desde 2023.

Imola surge como principal alternativa

Embora o dirigente não tenha revelado quais os circuitos europeus em estudo, o traçado de Imola, em Itália, é apontado como o principal candidato para receber a derradeira ronda da temporada, depois de ter ficado de fora do calendário deste ano.

Outras hipóteses, como Portimão e Istambul, estão praticamente afastadas, uma vez que ambos os circuitos se encontram em obras de remodelação para regressarem ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 apenas em 2027.

Outras competições também alteram calendários

A instabilidade no Golfo Pérsico já obrigou outras competições internacionais a rever os respetivos calendários. O Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) anunciou esta semana a substituição das provas previstas para o Qatar e Bahrain por corridas em Barcelona e Monza.

Também o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, reagendado para novembro, continua sob ameaça, tal como o Rali da Arábia Saudita, última prova do Mundial de Ralis (WRC), previsto para Jeddah no mesmo mês, sem que exista ainda uma decisão definitiva.