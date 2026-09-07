Fórmula 1. A paixão volta ao Estoril 

Mais de 250 clássicos e 14 corridas vão animar o Estoril Classics, no fim de semana de 18 a 20 de setembro. Alguns dos fantásticos carros que ficaram na história do desporto automóvel vão acelerar no Autódromo do Estoril, incluindo um Fórmula 1 que existiu… mas nunca correu. Imperdível!

Nos últimos anos, o Estoril Classics consolidou a sua posição como um dos maiores festivais de automóveis clássicos de competição da Europa. A 10.ª edição do evento organizado pela Race Ready – Iberian Historic Racing conserva o espírito old school automóvel e traz ao Autódromo do Estoril alguns dos carros mais marcantes da história, num encontro com muito glamour e emoção em pista, que recupera a glória de outrora. O circuito e o concelho de Cascais continuam a ser impulsionadores do desporto automóvel e, durante três dias, vamos poder assistir a uma competição marcada pela diversidade das máquinas, um verdadeiro património rolante, e proximidade entre público e pilotos.

A edição deste ano reúne quatro disciplinas: Fórmula 1, Sports Cars, GTs e Turismos. Numa altura em que se perdeu muito da essência das corridas com as preocupações ambientais, o Estoril Classics mantém viva a magia das provas de antigamente, com muita ousadia, velocidade e engenharia. É sempre bom voltar a ouvir a sonoridade dos motores V10 e V12 a gasolina e ver lutas, roda com roda, sem que regulamentos absurdos, feitos por quem nunca se sentou num carro de corrida, estraguem a competição. Na pista do Estoril vão estar duas dezenas de Fórmula 1 das décadas de 70 e 80, com destaque para o Lotus e o Williams que foram campeões do mundo.

Porém, a grande novidade é a presença do Fórmula 1 que Bernie Ecclestone impediu que corresse e que, passados 45 anos, vem ao Estoril fazer a sua primeira prova! O Riviera F.1 170 foi concebido para disputar quatro Grandes Prémios em 1980: Itália, França, Inglaterra e Alemanha, só que nunca foi para a pista e tornou-se num dos grandes mistérios do desporto automóvel.

A história da Riviera começa em 1979, quando o piloto de Fórmula 2 Alberto Colombo procurava concretizar a ambição de chegar à Fórmula 1. Com o apoio de empresas da sua região, construiu uma equipa italiana independente a que deu o nome de Riviera F.1. Após 1.200 horas de trabalho nasceu o Riviera F.1 170, um monolugar com efeito de solo, equipado com motor Ford Cosworth V8, que aproveitou algum material da equipa Willi Kauhsen, que tinha abandonado a Fórmula 1. O orçamento inicial rondava os 600 milhões de liras (1,75 milhões de euros) e para garantir uma presença competitiva seriam necessários cerca de dez mil milhões de liras (29,4 milhões de euros). Bernie Ecclestone analisou a conceção do carro e a estrutura financeira da Riviera e mostrou interesse no projeto, mas pretendia um compromisso para todo o campeonato do mundo e a garantia da continuidade por três anos. Como não foram dadas essas garantias, o acordo não avançou e o Riviera F.1 170 nunca chegou a competir. Vai fazer a sua primeira corrida no Autódromo do Estoril… 45 anos depois de ter sido projetado.

Na pista vão estar outros modelos com história, mas por razões diferentes. Vai ser particularmente interessante ver o bonito Lotus 78 com as cores da John Player Special, que foi conduzido por Mário Andretti e Gunnar Nilsson em 1977 e foi carro de reserva no ano seguinte. Foi o primeiro monolugar com efeito de solo criado pelo génio Colin Chapman, fundador da Lotus. Foi também nesse carro que Ronnie Peterson teve um acidente no Grande Prémio de Itália de 1978, em Monza. O piloto sueco fraturou as duas pernas e viria a morrer no dia seguinte, de uma embolia.

Inspirado no avião De Havilland Mosquito e nos princípios de Bernoulli, o carro possuía pontões laterais em forma de asa invertida e saia lateral móvel, criando uma zona de baixa pressão que colava o carro ao solo, aumentando a aderência em curvas sem reduzir a velocidade em reta. O Lotus 78 foi um monolugar revolucionário que causou grande agitação no paddock e com razão, já que mudou para sempre o design e a aerodinâmica na Fórmula 1. Foi igualmente importante para a conquista do título mundial de construtores, em 1978. O Lotus 91, que Elio de Angelis e Nigel Mansell conduziram em 1982, volta ao circuito do Estoril. Foi o último monolugar concebido por Colin Chapman e um dos pioneiros na utilização da fibra de carbono no chassis.

O Williams FW07 com que Alan Jones foi campeão do mundo em 1980 é outro dos monolugares em destaque. Igualmente marcante é a presença do McLaren MP4/1 conduzido por Niki Lauda e John Watson, em 1981. Foi o primeiro monolugar construído por John Barnard, com chassis monobloco em fibra de carbono, e o ponto de viragem que tornou a McLaren competitiva e abriu caminho ao domínio absoluto de Ayrton Senna e Alain Prost. Outra presença importante é a do Ligier JS11, um dos monolugares mais competitivos em 1979 com Jacques Laffite e Patrick Depailler. A equipa francesa ganhou três corridas e foi terceira no Mundial de construtores.

Outros tempos

O Estoril Classics é muito mais do que Fórmula 1. Este ano regressa a Endurance Racing Legends, categoria que reúne os espetaculares carros do Campeonato do Mundo FIA/GT, que se realizou no final dos anos 90 e início deste século.

Um dos carros mais impactantes é o Maserati MC12 GT1, que marcou o regresso vitorioso da marca italiana às grandes competições. Partilha o chassis, o poderoso motor V12 6.0 (630 cv) e a caixa sequencial de seis velocidades com o Ferrari Enzo. Outras máquinas emblemáticas desse período são o Lotus Elise GT1, o Chrysler Viper GTS-R, o Ferrari F430 GTC e os Porsche 993 GT2 e GT3 RSR.

A competição Classic Touring Challenge reúne automóveis de Turismo das décadas de 50 e 60, caso do Alfa Romeo Giulia Sprint GTA e Lotus Cortina, enquanto a Classic Endurance Racing traz ao Estoril os Porsche 908, 910 e 935 e o Ford GT40, carro que quebrou a hegemonia da Ferrari. Estes fantásticos GT e protótipos protagonizaram algumas das melhores corridas de resistência, com duelos de cortar a respiração a 300 km/h. A Heritage Touring Cup regressa com os carros de Turismo produzidos entre 1960 e 1981, colocando em pista máquinas como os Ford Capri e diversos modelos da BMW, ao passo que a Sixties Endurance está reservada aos GT anteriores a 1966, quando os Jaguar E-Type e Ferrari 250 ditavam leis.

A prova The Gentlemen Challenge permite ver em pista valiosos exemplares, como é o caso do Maserati 300S e Ferrari 250 GT SWB. O Iberian Historic Endurance é a principal competição de automóveis históricos da Península Ibérica e destaca-se pela elevada qualidade e variedade da grelha de partida, formada por Ford GT, AC Cobra e Alfa Romeo Giulia GTAm, entre outros.

Na sexta-feira, dia 18, realizam-se os treinos livres e as qualificações. O Classic GP, reservado aos Fórmula 1 anteriores a 1986, tem o seu primeiro contacto com a pista às 10h35. No sábado, dia 19, começam as corridas, com destaque para a Endurance Racing Legends às 13h45 e a Fórmula 1 às 15h40. No domingo, dia 20, a segunda corrida da Endurance Racing Legends tem lugar às 10h30 e o Classic GP tem início às 14h00. O acesso à bancada da reta da meta é gratuito. O bilhete de Paddock (20€/dia ou 60€/3 dias) permite um contacto mais próximo com carros e pilotos e pode ser adquirido na Bol, Worten e Fnac, e também dá acesso à bancada da reta da meta.