"Foi o nosso melhor jogo no Mundial". Martínez confirma saída imediata do comando da seleção nacional

Técnico assume que o encontro frente à Espanha foi o último ao serviço de Portugal. Após a eliminação do Mundial 2026, despede-se ao fim de 45 jogos, agradece aos portugueses e sublinha que seleção nacional merecia ter chegado ao prolongamento.

Roberto Martínez confirmou esta segunda-feira que deixou de ser selecionador nacional, minutos depois da derrota frente à Espanha, por 1-0, que ditou a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026.

Na conferência de imprensa após o encontro, o técnico espanhol revelou que o ciclo chegou ao fim e explicou que a continuidade nunca esteve em cima da mesa caso a seleção não conquistasse o Campeonato do Mundo.

"Foi o meu último jogo na seleção de Portugal", afirmou.

Martínez explicou ainda que o contrato terminava precisamente esta segunda-feira e considerou que, sem vencer o Mundial, não fazia sentido prolongar a ligação à Federação Portuguesa de Futebol.

"Levo comigo uma memória incrível e agradeço ao povo português. É o fim de um ciclo", acrescentou.

"Foi o nosso melhor jogo no Mundial"

Apesar da eliminação, o treinador mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa portuguesa e defendeu que Portugal esteve ao nível da Espanha durante praticamente todo o encontro.

"A mensagem é de que podemos estar muito orgulhosos. Os jogadores fizeram um desempenho com o coração. Acho que foi o nosso melhor jogo no Mundial. A bola bate na barra, não entra, e essa é a diferença num jogo muito igual. Os jogadores mereciam o prolongamento. Mas é um orgulho. O futebol é assim e precisamos de aceitar isto", afirmou.

Martínez destacou ainda a organização defensiva da Seleção Nacional e a forma como Portugal conseguiu discutir o jogo frente a uma das principais candidatas ao título.

"Defendemos muito bem e tivemos uma agressividade sem bola muito boa. Jogamos contra uma equipa que é favorita e fizemos-o olhos nos olhos. Precisávamos de mais um bocadinho de sorte em situações no último terço para podermos utilizar as oportunidades. Mas, no geral, é um jogo que podia cair para qualquer um dos lados. E um jogo muito igual, como já tinha sido a final da Liga das Nações. Merecíamos ir ao prolongamento", sublinhou.

O agora ex-selecionador considerou também que Portugal estava "mais preparado" do que a Espanha para disputar o prolongamento, cenário que acabou por não acontecer devido ao golo de Mikel Merino já no tempo de compensação.

Na despedida, deixou palavras de agradecimento aos jogadores e aos adeptos portugueses, recordando os 45 encontros em que orientou a Seleção Nacional e a conquista da Liga das Nações.