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Foi convocado pelo LinkedIn e quase ignorou a mensagem - hoje está pela primeira vez num Mundial. Conheça a história de Roberto Lopes

Roberto Lopes entrou esta segunda-feira em campo frente a Espanha, num jogo histórico que terminou com um empate entre a equipa estreante em competições mundiais e os atuais campeões da Europa.
Redação
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Foi convocado pelo LinkedIn e quase ignorou a mensagem - hoje está pela primeira vez num Mundial. Conheça a história de Roberto Lopes
@pico_lopes

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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O Mundial 2026 continua a dar histórias tão improváveis que podiam ser consideradas um filme. Depois de Vozinha ser "o homem" da seleção cabo-verdiana, há uma outra história na mesma seleção que está a ganhar destaque.

Trata-se de Roberto Lopes, mais conhecido como "Pico", natural de Dublin. É defesa da seleção cabo-verdiana a competir este ano pela primeira vez no Campeonato do Mundo. Antes disso, era bancário e por pouco não perdeu a oportunidade de jogar na seleção do país do seu pai- tudo por uma mensagem ignorada no LinkedIn.

Em declarações à FIFA, o defesa de 33 anos dos Shamrock Rovers explicou que, em 2018, Rui Águas, na altura selecionador de Cabo Verde, lhe enviou uma mensagem no LinkedIn após descobrir que o pai de "Pico" era cabo-verdiano.

"Achei que fosse uma mensagem de spam e não dei muita atenção", explicou, revelando que ficou nove meses sem responder. Após esse tempo, o selecionados insistiu: "Olá Roberto, teve oportunidade de refletir sobre a proposta?", dizia a nova mensagem.

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O defesa irlandês confessou ter-se sentido "rude" por não ter respondido à mensagem, escrita em português. "Copiei a mensagem e coloquei no Google Tradutor e basicamente dizia: 'Estamos a pensar colocar novos jogadores na equipa de Cabo Verde. Teria interesse em fazer parte?'", explica, acrescentando: "Eu estava absolutamente emocionado com isso. Eu pensei 'Sim, 100% adoraria fazer parte desta equipa'".

Desde então, confessa, tem sido uma "aventura incrível". "Poder representar a minha família ao jogar pela seleção nacional e poder divulgar o nome da nossa família num dos maiores eventos desportivos do mundo enche-me de orgulho", afirma.

Roberto Lopes entrou esta segunda-feira em campo frente a Espanha, num jogo histórico que terminou com um empate entre a equipa estreante em competições mundiais e os atuais campeões da Europa.

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