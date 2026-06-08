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Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid até 2030

No discurso da vitória mencionou José Mourinho.
Redação
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Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid até 2030

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Florentino Pérez foi reeleito presidente do Real Madrid, garantindo um novo mandato até 2030 após vencer as eleições, este domingo, com 65% dos votos (21.741 votos).

O dirigente espanhol, de 79 anos, derrotou o empresário Enrique Riquelme, com ficou com apenas 35% dos votos (11.814 votos), consolidando a sua posição à frente de uma das instituições desportivas mais influentes do mundo.

"Estou aqui para defender o Real Madrid. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid continue a ganhar títulos. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid continue a ganhar títulos. Orgulho de ter os melhores jogadores do mundo. Orgulho de ter o melhor estádio do mundo e um madridista como José Mourinho", disse Florentino Pérez no discurso de vitória.

Florentino anunciou ter vencido em todas as 60 mesas de voto.

No seu discurso da vitória, José Mourinho apareceu numa vídeo chamada vestido com o equipamento do Real Madrid, e mencionou também que irá entregar uma camisola do clube ao Papa Leão XIV, que se encontra em Madrid até dia 9 de junho.

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A eleição marcou o primeiro sufrágio verdadeiramente competitivo no clube desde 2006, uma vez que as últimas reeleições de Pérez ocorreram sem oposição.

Desde que chegou pela primeira vez à presidência, em 2000, Florentino Pérez transformou profundamente a dimensão económica e mediática do clube. Foi o impulsionador da era dos "Galácticos", que levou a Santiago Bernabéu jogadores como Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, David Beckham e, mais tarde, Cristiano Ronaldo.

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