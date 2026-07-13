FIFA vende pedaços de relvado da final do Mundial por cerca de 385 euros

Os pequenos pedaços de relvado só serão enviados após a final e apenas para compradores nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa.

A FIFA lançou um dos produtos mais invulgares de sempre para os adeptos de futebol: pedaços autênticos do relvado onde será disputada a final do Mundial de 2026, marcada para 19 de julho, no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos.

O artigo já está disponível na loja online oficial da FIFA por 450 dólares (cerca de 385 euros) e promete oferecer aos colecionadores a possibilidade de guardar "um pedaço genuíno da história do futebol". Os pequenos pedaços de relvado só serão enviados após a final e apenas para compradores nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa.

Relva verdadeira preservada em acrílico

Segundo a descrição oficial do produto, cada unidade contém um fragmento original do relvado utilizado na final, preservado permanentemente no interior de uma embalagem de acrílico.

A peça é apresentada numa caixa de edição premium e inclui ainda um dispositivo USB com um certificado digital de autenticidade, concebido para comprovar a origem do relvado. Terá, ainda, gravado o logótipo do Mundial 2026, o local, a data e o resultado final da partida, segundo o New York Times.

A FIFA esclarece que as encomendas apenas serão enviadas após a realização da final, uma vez que a relva só será recolhida quando terminar o encontro decisivo.

Disponível apenas para alguns mercados

Nesta fase, o artigo pode ser adquirido por compradores dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa, através da loja oficial da FIFA.

A entidade máxima do futebol não revelou quantas unidades serão colocadas à venda, mas apresenta o produto como uma edição destinada a colecionadores e adeptos que pretendem conservar uma recordação física da competição.