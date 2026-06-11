FIFA revela ranking antes do arranque do Mundial. Saiba em que lugar está Portugal

A FIFA divulgou a mais recente atualização do ranking mundial de seleções, esta quinta-feira, dia em que arranca o Mundial 2026, com a Argentina a liderar. Portugal mantém-se entre os primeiros cinco lugares.
A equipa orientada por Roberto Martínez surge no quinto lugar da classificação mundial, confirmando o estatuto de uma das seleções mais bem posicionadas para a competição que arranca esta semana nos Estados Unidos, Canadá e México.
Os adversários de Portugal no Grupo K do Mundial mantiveram as posições, com a Colômbia a seguir no 13.º posto, com a RD Congo a ser 46.ª posto e o Uzbequistão a estar em 50.º
Ranking da FIFA a 11 de junho de 2026:
1. (3) Argentina, 1.877,27 pontos.
2. (2) Espanha, 1.874,71.
3. (1) França, 1.870,70.
4. (4) Inglaterra, 1.828,02.
5. (5) PORTUGAL, 1.767,85.
6. (6) Brasil, 1.765,86.
7. (8) Marrocos, 1.755,10.
8. (7) Países Baixos, 1.753,57.
9. (9) Bélgica, 1.742,24.
10. (10) Alemanha, 1.735,77.
(...)
67. (69) Cabo Verde, 1.371,11.
88. (89) Angola, 1.265,58.
103. (101) Moçambique, 1.218,62.
132. (132) Guiné-Bissau, 1.108,38.
193. (194) Macau, 858,03.
195. (196) São Tomé e Príncipe, 855,44.
(...)
201. (200) Timor-Leste, 831,00.
*Entre parênteses, o lugar ocupado a 1 de abril de 2026.
Ranking não garante favoritismo
Apesar da importância simbólica da classificação da FIFA, o ranking não determina o vencedor do Mundial.
Historicamente, várias seleções chegaram aos Campeonatos do Mundo na liderança do ranking sem conseguirem conquistar o troféu, demonstrando que o desempenho durante a competição continua a ser o fator decisivo.
Ainda assim, o quinto lugar confirma Portugal entre os principais candidatos a realizar uma campanha de destaque no torneio que reúne 48 seleções pela primeira vez na história.