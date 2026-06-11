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FIFA revela ranking antes do arranque do Mundial. Saiba em que lugar está Portugal

Argentina lidera.
Redação
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FIFA revela ranking antes do arranque do Mundial. Saiba em que lugar está Portugal

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A FIFA divulgou a mais recente atualização do ranking mundial de seleções, esta quinta-feira, dia em que arranca o Mundial 2026, com a Argentina a liderar. Portugal mantém-se entre os primeiros cinco lugares.

A equipa orientada por Roberto Martínez surge no quinto lugar da classificação mundial, confirmando o estatuto de uma das seleções mais bem posicionadas para a competição que arranca esta semana nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os adversários de Portugal no Grupo K do Mundial mantiveram as posições, com a Colômbia a seguir no 13.º posto, com a RD Congo a ser 46.ª posto e o Uzbequistão a estar em 50.º

Ranking da FIFA a 11 de junho de 2026:

1. (3) Argentina, 1.877,27 pontos.

2. (2) Espanha, 1.874,71.

3. (1) França, 1.870,70.

4. (4) Inglaterra, 1.828,02.

5. (5) PORTUGAL, 1.767,85.

6. (6) Brasil, 1.765,86.

7. (8) Marrocos, 1.755,10.

8. (7) Países Baixos, 1.753,57.

9. (9) Bélgica, 1.742,24.

10. (10) Alemanha, 1.735,77.

(...)

67. (69) Cabo Verde, 1.371,11.

88. (89) Angola, 1.265,58.

103. (101) Moçambique, 1.218,62.

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132. (132) Guiné-Bissau, 1.108,38.

193. (194) Macau, 858,03.

195. (196) São Tomé e Príncipe, 855,44.

(...)
201. (200) Timor-Leste, 831,00.

*Entre parênteses, o lugar ocupado a 1 de abril de 2026.

Ranking não garante favoritismo

Apesar da importância simbólica da classificação da FIFA, o ranking não determina o vencedor do Mundial.

Historicamente, várias seleções chegaram aos Campeonatos do Mundo na liderança do ranking sem conseguirem conquistar o troféu, demonstrando que o desempenho durante a competição continua a ser o fator decisivo.

Ainda assim, o quinto lugar confirma Portugal entre os principais candidatos a realizar uma campanha de destaque no torneio que reúne 48 seleções pela primeira vez na história.

Temas

FIFA
Ranking Mundial
Seleção
Mundial 2026
Portugal

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