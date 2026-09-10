FIFA contraria anúncio de Marrocos e diz que final do Mundial 2030 será decidida “no momento certo”

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A FIFA assegurou esta quinta-feira que a decisão sobre o local que vai acolher a final do Mundial 2030, coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos, ainda não foi tomada e será anunciada “no momento certo”.
A posição do organismo que tutela o futebol mundial surge depois de Fouzi Lekjaa, presidente da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF), ter garantido que a final será disputada no futuro Estádio Hassan II, em Casablanca.
Segundo a agência EFE, a FIFA reiterou que mantém o que já tinha anunciado em 5 de agosto: a decisão sobre o palco da final do Campeonato do Mundo de 2030 será divulgada “no momento certo”.
Marrocos aponta Estádio Hassan II para a final
Fouzi Lekjaa afirmou esta quinta-feira que a final do Mundial 2030 será realizada no Estádio Hassan II, atualmente em construção na província de Benslimane, na região de Casablanca.
“Benslimane terá a honra de sediar a final do Campeonato do Mundo de 2030”, declarou o dirigente durante uma reunião do Partido da Autenticidade e Modernidade (PAM), em Buznika, nos arredores de Rabat.
A declaração foi feita no arranque da campanha eleitoral do PAM, partido liberal marroquino.
O futuro Estádio Hassan II tem inauguração prevista para o final de 2027 e uma capacidade anunciada de 115 mil espetadores, de acordo com a informação divulgada por Lekjaa.
Caso seja escolhido oficialmente, o recinto poderá tornar-se um dos maiores estádios de futebol do mundo e receber o encontro mais importante do Mundial de 2030.
Mundial 2030 será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos
O Campeonato do Mundo de 2030 será organizado conjuntamente por Portugal, Espanha e Marrocos.
Uruguai, Argentina e Paraguai também receberão jogos de abertura das respetivas seleções, numa homenagem ao centenário do primeiro Mundial, realizado em 1930 no Uruguai.
A distribuição dos restantes encontros, incluindo a final, ainda depende das decisões oficiais da FIFA.
Por isso, apesar das declarações do presidente da Federação Marroquina de Futebol, o Estádio Hassan II ainda não está oficialmente confirmado como palco da final do Mundial 2030.