Fernando Pimenta faz história e conquista ouro no Mundial de K1 1000 metros

Fernando Pimenta voltou a subir ao topo do mundo. O canoísta português conquistou o ouro em K1 1000 metros nos Mundiais de Poznan, na Polónia, e tornou-se no mais velho medalhado de sempre em Campeonatos do Mundo. É a segunda medalha de Portugal na competição.

O canoísta Fernando Pimenta, de 37 anos, conquistou hoje a medalha de ouro na prova de K1 1.000 metros dos Mundiais da Polónia, assegurando o segundo pódio de Portugal em Poznan, na Polónia.

A largar da pista quatro, Pimenta, que se tornou no mais velho medalhado de sempre em Mundiais, concluiu o seu desempenho em 03.24,39 minutos, impondo-se ao húngaro Balint Kopasz (03.24,61), que foi segundo, e ao australiano Thomas Green (03.25,80), terceiro, que completaram o pódio

Esta foi a segunda medalha de Portugal nos mundiais de Poznan, depois do bronze em K4 500 metros, por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.