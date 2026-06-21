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Fernando Gago submetido a cirurgia após sofrer enfarte durante conferência de imprensa

O treinador argentino encontra-se estável, mas em recuperação.
Redação
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Fernando Gago submetido a cirurgia após sofrer enfarte durante conferência de imprensa
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O treinador argentino Fernando Gago sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante uma conferência de imprensa e teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência no Chile.

O episódio aconteceu depois do encontro entre a Universidad de Chile e o O’Higgins, partida que terminou com vitória da equipa orientada por Gago por 2-0. Durante a conferência de imprensa após o jogo, o treinador apresentou sinais de desconforto físico, pondo a mão no peito, e abandonou rapidamente a sala. Terá sido encaminhado para uma unidade hospitalar em Santiago, acompanhado pelo médico do clube.

Intervenção médica de urgência

Segundo o comunicado divulgado pela Universidad de Chile, Fernando Gago realizou exames cardiovasculares após apresentar problemas de saúde. O diagnóstico acabou por confirmar um enfarte agudo do miocárdio, levando a uma intervenção médica para tratar o problema cardíaco.

O treinador argentino, de 40 anos, terá sido submetido a uma angioplastia com colocação de stent para restabelecer o fluxo sanguíneo, encontrando-se agora estável, mas em recuperação.

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Clube garante estabilidade

A Universidad de Chile informou que Gago se encontra “em boas condições” e acompanhado pela equipa médica do clube. O técnico deverá falhar os próximos compromissos da equipa enquanto recupera do problema de saúde.

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Problemas Cardíacos

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