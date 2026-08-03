segunda-feira, 03 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Federação galesa retira apoio a Gianni Infantino para novo mandato na FIFA. É a primeira seleção a fazê-lo publicamente

A contestação a Gianni Infantino continua a crescer. Depois da UEFA, a federação galesa anunciou que já não apoia a recandidatura do presidente da FIFA, apontando falhas de liderança e de governação.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Federação galesa retira apoio a Gianni Infantino para novo mandato na FIFA. É a primeira seleção a fazê-lo publicamente
AP

Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito cortado no sentido Setúbal-Lisboa

Relacionados

FIFA recua na abertura a investidores privados após ameaça de boicote liderada pela UEFA

A FIFA desistiu do polémico plano para abrir parte do seu negócio a investidores privados, depois da forte oposição da UEFA e de outras confederações. Gianni Infantino admite que a proposta gerou divisões e garante que não avançará
FIFA recua na abertura a investidores privados após ameaça de boicote liderada pela UEFA

"O Campeonato do Mundo não está à venda". UEFA ameaça boicote por causa do novo plano da FIFA

A UEFA aprovou por unanimidade a possibilidade de boicotar todas as competições da FIFA, incluindo os Mundiais de seleções e o Mundial de Clubes, caso seja aprovado o plano de Gianni Infantino que permitirá a entrada de investidores privados na gestão comercial destes torneios.
"O Campeonato do Mundo não está à venda". UEFA ameaça boicote por causa do novo plano da FIFA

Trump poderá apoiar Gianni Infantino para secretário-geral da ONU

Presidente dos EUA poderá apoiar presidente da FIFA para suceder a António Guterres, segundo o New York Post
Trump poderá apoiar Gianni Infantino para secretário-geral da ONU

A Federação Galesa de Futebol retirou esta segunda-feira o apoio à recandidatura do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para o mandato 2027-2031, alegando perda de confiança na sequência da polémica proposta de participações do Mundial a privados.

A estrutura de País de Gales tornou-se a primeira federação nacional a retirar publicamente o apoio ao dirigente, justificando que "falhas recentes em governança, liderança, valores, gestão de equipa e comunicação" resultaram na "perda de confiança" necessária para manter Infantino no cargo.

"A sua falha em priorizar os interesses do futebol é um erro que não podemos aceitar", disse a organização, em comunicado.

A posição surge no seguimento da contestação ao projeto da FIFA de angariar até 4,2 mil milhões de dólares (3,65 mil milhões de euros) com a venda de participações do Mundial a privados.

A iniciativa enfrentou forte oposição, culminando com a ameaça da UEFA de não participar nas competições da FIFA e a rejeição de confederações como a CONCACAF, composta por 41 federações da América do Norte, América Central e Caraíbas, e a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Perante a contestação Infantino anunciou na sexta-feira o abandono do projeto por criar "divisões".

No sábado, também a UEFA declarou ter perdido a confiança no presidente do organismo máximo do futebol mundial, acusando-o em comunicado de ter falhado nas promessas de transparência e de boa utilização das verbas da instituição.

A entidade europeia criticou a tentativa de impor um "acordo obscuro" e apelou à utilização das reservas da FIFA, superiores a cinco mil milhões de dólares (4,34 mil milhões de euros), no desenvolvimento do futebol de formação junto das 211 associações membro.

O dirigente ítalo-suíço, de 56 anos, anunciou a intenção de se candidatar a mais um mandato no Congresso da FIFA, agendado para março em Marrocos. Até ao surgimento da polémica, Infantino contava com o apoio da maioria das 211 federações filiadas.

Presidente da FIFA desde 2016 e reeleito sem oposição em 2019 e 2023, Infantino não tem até ao momento candidatos assumidos contra si na corrida eleitoral, cujo prazo para submissão de candidaturas termina a 18 de novembro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Federação Galesa de Futebol
Futebol
FIFA
Gianni Infantino

Leia também

Liga Europa. Benfica já conhece possíveis adversários em caso de apuramento para o play-off

Na fase de liga da Liga Europa já está o Torreense, formação da II Liga que se apurou diretamente após ter conquistado a Taça de Portugal.
Liga Europa. Benfica já conhece possíveis adversários em caso de apuramento para o play-off

Federação galesa retira apoio a Gianni Infantino para novo mandato na FIFA. É a primeira seleção a fazê-lo publicamente

A contestação a Gianni Infantino continua a crescer. Depois da UEFA, a federação galesa anunciou que já não apoia a recandidatura do presidente da FIFA, apontando falhas de liderança e de governação.
Federação galesa retira apoio a Gianni Infantino para novo mandato na FIFA. É a primeira seleção a fazê-lo publicamente

Venda de álcool nos estádios pode avançar. Pedro Proença considera teste na Supertaça um sucesso

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol considera que o projeto-piloto realizado na Supertaça demonstrou que a venda de bebidas de baixo teor alcoólico pode decorrer em segurança e espera que a experiência seja alargada a outros jogos.
Venda de álcool nos estádios pode avançar. Pedro Proença considera teste na Supertaça um sucesso

Mais vistos

Destaques