Federação galesa retira apoio a Gianni Infantino para novo mandato na FIFA. É a primeira seleção a fazê-lo publicamente

A contestação a Gianni Infantino continua a crescer. Depois da UEFA, a federação galesa anunciou que já não apoia a recandidatura do presidente da FIFA, apontando falhas de liderança e de governação.

A Federação Galesa de Futebol retirou esta segunda-feira o apoio à recandidatura do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para o mandato 2027-2031, alegando perda de confiança na sequência da polémica proposta de participações do Mundial a privados.

A estrutura de País de Gales tornou-se a primeira federação nacional a retirar publicamente o apoio ao dirigente, justificando que "falhas recentes em governança, liderança, valores, gestão de equipa e comunicação" resultaram na "perda de confiança" necessária para manter Infantino no cargo.

"A sua falha em priorizar os interesses do futebol é um erro que não podemos aceitar", disse a organização, em comunicado.

A posição surge no seguimento da contestação ao projeto da FIFA de angariar até 4,2 mil milhões de dólares (3,65 mil milhões de euros) com a venda de participações do Mundial a privados.

A iniciativa enfrentou forte oposição, culminando com a ameaça da UEFA de não participar nas competições da FIFA e a rejeição de confederações como a CONCACAF, composta por 41 federações da América do Norte, América Central e Caraíbas, e a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Perante a contestação Infantino anunciou na sexta-feira o abandono do projeto por criar "divisões".

No sábado, também a UEFA declarou ter perdido a confiança no presidente do organismo máximo do futebol mundial, acusando-o em comunicado de ter falhado nas promessas de transparência e de boa utilização das verbas da instituição.

A entidade europeia criticou a tentativa de impor um "acordo obscuro" e apelou à utilização das reservas da FIFA, superiores a cinco mil milhões de dólares (4,34 mil milhões de euros), no desenvolvimento do futebol de formação junto das 211 associações membro.

O dirigente ítalo-suíço, de 56 anos, anunciou a intenção de se candidatar a mais um mandato no Congresso da FIFA, agendado para março em Marrocos. Até ao surgimento da polémica, Infantino contava com o apoio da maioria das 211 federações filiadas.

Presidente da FIFA desde 2016 e reeleito sem oposição em 2019 e 2023, Infantino não tem até ao momento candidatos assumidos contra si na corrida eleitoral, cujo prazo para submissão de candidaturas termina a 18 de novembro.