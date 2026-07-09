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FBI abre investigação à Federação Argentina por suspeitas de fraude financeira

No centro das averiguações está a empresa TourProdEnter LLC, sediada no estado da Florida e liderada pelo empresário Javier Faroni.
Redação
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FBI abre investigação à Federação Argentina por suspeitas de fraude financeira
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A Federação de Futebol da Argentina (AFA) está a ser investigada pelo FBI e por procuradores federais dos Estados Unidos por suspeitas de fraude bancária e branqueamento de capitais relacionadas com operações financeiras realizadas em território norte-americano.

A investigação, que teve início em 2024 devido a um alerta emitido pelo Ministério de Segurança argentino, encontra-se ainda numa fase preliminar e, até ao momento, não resultou na apresentação de qualquer acusação formal contra a federação ou os seus dirigentes.

Segundo o jornal argentino La Nación, citado pela SIC Notícias, as autoridades procuram apurar o destino de mais de 200 milhões de dólares movimentados através do sistema financeiro dos Estados Unidos, no âmbito de contratos comerciais internacionais celebrados pela AFA.

Empresa da Florida no centro da investigação

No centro das averiguações está a empresa TourProdEnter LLC, sediada no estado da Florida e liderada pelo empresário Javier Faroni. De acordo com a investigação, esta sociedade terá atuado como intermediária na cobrança de receitas provenientes de contratos internacionais da federação, incluindo acordos comerciais com empresas como a Adidas e a Warner.

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Entre as transações destacam-se destacam-se os 60 milhões de dólares provenientes da Adidas e os 40 milhões de dólares da Warner.

Para além deste valor, estão em destaque 50 milhões de dólares transferidos para diversas empresas através de vários bancos, nomeadamente Citibank, Synovus, Bank od America, JP Morgan e PNC Bank.

As autoridades norte-americanas já terão recolhido documentação financeira e ouvido pelo menos uma testemunha ligada às operações comerciais da federação, como o empresário Guillermo Tofoni.

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