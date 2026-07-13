"Fala-me com respeito". Há novas imagens do momento tenso entre Messi e árbitro português

As câmaras captaram tudo durante o jogo dos quartos de final entre Argentina e Suíça, num momento de tensão que colocou frente a frente o capitão argentino e o juiz português João Pinheiro. O vídeo tornou-se viral em poucas horas.

Foi um dos episódios mais comentados do Mundial 2026. Aos 42 minutos da primeira parte, com o encontro entre Argentina e Suíça já carregado de tensão, o árbitro português João Pinheiro assinalou uma falta a favor dos suíços perto da área argentina. Enquanto se posicionava para defender a barreira, Lionel Messi aproveitou para reclamar junto do juiz, que lhe respondeu de forma pouco percetível para as câmaras.

A reação do capitão argentino não passou despercebida. Segundo a leitura labial divulgada por vários meios de comunicação, entre os quais a TyC Sports, Messi disse ao árbitro português algo próximo de "fala comigo com respeito, não sejas desrespeitoso, eu falei contigo com respeito". O momento repetiu-se pouco depois, com o argentino a insistir no mesmo tom.

João Pinheiro não respondeu de forma audível e o jogo continuou sem qualquer sanção disciplinar para o avançado do Inter Miami.

Um jogo cheio de emoção e polémica

O confronto verbal foi apenas um dos episódios de uma partida marcada por decisões controversas e muito sofrimento para a atual campeã do mundo. O árbitro português reviu, através do VAR, um cartão amarelo inicialmente mostrado a Paredes e acabou por expulsar o suíço Breel Embolo, aos 72 minutos, na sequência de uma segunda amarela, depois de considerar que o avançado tinha simulado uma falta.

Mesmo com mais um jogador em campo, a Argentina não conseguiu resolver o jogo nos 90 minutos. Messi assistiu Alexis Mac Allister para o primeiro golo do encontro, aos 10 minutos, com um cabeceamento na sequência de um canto batido pelo próprio capitão argentino, mas a Suíça respondeu com um golo de Dan Ndoye aos 66 minutos e o marcador seguiu empatado até ao final do tempo regulamentar. A decisão só chegou no prolongamento, com Julián Álvarez a marcar aos 111 minutos e Lautaro Martínez a fechar a contagem aos 121, já nos descontos.

Com o resultado de 3 a 1, a Argentina garantiu o apuramento para as meias finais, onde vai defrontar a Inglaterra, seleção contra a qual Messi nunca tinha jogado em toda a carreira.

"Jogar contra selecções grandes é sempre especial. Nunca me tinha acontecido com a Inglaterra e vai ser especial. É uma meia final", afirmou o avançado argentino após a partida.

O encontro entre Argentina e Inglaterra está agendado para dia 15 de julho, em Atlanta.