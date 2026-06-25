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"Não nego que amo o Real Madrid". As primeiras palavras de José Mourinho após o regresso ao clube espanhol

Apresentado como novo treinador do Real Madrid até 2029, José Mourinho concedeu a primeira entrevista desde o regresso ao Santiago Bernabéu, onde falou do seu amor pelo clube e da missão de potenciar jogadores como Kylian Mbappé.
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José Mourinho está de regresso ao Real Madrid e não escondeu o entusiasmo. Numa entrevista à revista Vanity Fair, o antigo técnico do Benfica confessa o amor pelo clube antes do regresso.

"Não nego que amo o Real Madrid, por isso é que etou a voltar. Não se pode comparar a hitória do Real Madrid com a de ninguém", sublinha, não parando os elogios. "As camisolas brancas têm algo de mágico. Podiam ser pretas, verdes ou azuis, que não mudaria. A história do Real é diferente. Não é a dos jogadores fantásticos. Tem a ver com o clube, com os títulos. Está no ADN", acrescenta.

As questões surgiram acerca dos conflitos no balneário e da fase difícil com Kylian Mbappé. No entanto, o treinador não se comprometeu: "não é o momento de falar, mas sim de escutar", começou por dizer. "Estou aqui para ajudar, não para criticar", continuou, referindo-se a Mbappé como um "jogador fenomenal". "Vou ajudá-lo ser ainda melhor", afirmou.

"Nunca quis ser mais importante do que os meus jogadores. O carisma não se compra no supermercado. A melhor maneira de conquistar o respeito dos jogadores não é pelo carisma, mas sim sendo bom", sublinha ainda na primeira entrevista dada como técnico oficial daequipa espanhola.

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Recorde-se que José Mourinho saiu do Benfica, onde foi substituído por Marco Silva, para assinar um contrato com o Real Madrid até 2029, após Florentino Pérez ter sido reeleito presidente dos "merengues".

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