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Estreia de Portugal no Mundial 2026 já tem árbitro atribuído. Expulsou Rúben dias num jogo em 2017

A estreia de Portugal frente à República Democrática do Congo está marcada para dia 17 de junho, em Houston, às 12h00 locais (18h00 em Lisboa).
Redação
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A estreia de Portugal no Mundial 2026, num jogo frente à República Democrática do Congo, já tem árbitro escolhido: será o qatari Abdulrahman Al Jassim. A partida está marcada para dia 17 de junho, em Houston, às 12h00 locais (18h00 em Lisboa).

O árbitro de 38 anos, natural do Qatar, terá como assistentes Taleb Almarri e Saoud Almaqaleh. O sul-africano Abongile Tom será o quarto árbitro, enquanto Zakhele Siwela desempenhará as funções de assistente de reserva. Ainda não foi divulgada a equipa de videoarbitragem (VAR).

Histórico do árbitro Abdulrahman Al Jassim

Al Jassim é internacional desde 2013. Esteve no último Mundial, em 2022, mas é a primeira vez que vai dirigir um jogo da equipa principal das "quinas".

No entanto, não é a primeira vez que dirige um jogo de Portugal: em 2017, foi o árbitro do jogo da seleção sub-20 no Mundial frente à Costa Rica. O jogo da fase de grupos terminou empatado por 1 golo.

Naquele jogo, Rúben Dias, então capitão da equipa, foi expulso por Al Jassim. O árbitro já conhece também o guarda-redes Diogo Costa e o lateral Diogo Dalot, igualmente presentes na seleção sub-20 em 2017.

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Abdulrahman Al Jassim
Mundial 2026
Estreia Portugal
Seleção Nacional

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