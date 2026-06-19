"Estamos nisto juntos". Logótipos tapados pela FIFA tornam-se fenómenos de marketing entre grandes marcas

A FIFA está a dar que falar com a aplicação da política “Clean Site” no Mundial 2026. A regra obriga à remoção de logótipos de marcas que não sejam patrocinadoras oficiais dos estádios.

A FIFA tem dado muito que falar fora das quatro linhas: desde as regras para os adeptos no estádio até aos logótipos tapados nos estádios que vão receber os 104 jogos do Mundial 2026.

E se a ironia começou com o logotipo da Levi's, agora o tema já é motivo de marketing para outras marcas.

O caso da Levi's

No passado dia 14 de junho, uma das marcas de vestuário mais famosas do mundo fez um anúncio: o seu logotipo iria ser alterado nas suas redes sociais para aquele que a FIFA "criou" após o ter tapado com um pano no "Levi's Stadium", em São Francisco, nos Estados Unidos.

No entanto, colocar uma lona a cobrir o símbolo não foi suficiente: todos os internautas comentaram como, mesmo com o nome tapado, a forma do logotipo era inconfundível.

A publicação da Levi's nas redes sociais, que conta com mais de dois milhões de gostos, é acompanhada da descrição "Damos as boas-vindas ao mundo ao belo estádio [omitido]!".

"Eles apanharam-nos também": o caso da Gilette

Esta quarta-feira foi a vez de uma das marcas mais famosas do mundo: a Gilette.

A marca publicou uma fotografia do seu logotipo também omitido no "Gilette Stadium", em Foxborough, nos Estados Unidos. No entanto, aquilo que o tapa assemelha-se à textura de espuma de barbear.

A publicação faz exatamente alusão a esse detalhe: "Pelo menos pudemos escolher como o tapar", pode ler-se na fotografia publicada nas redes sociais, acompanha de uma descrição onde identificam a Levi's. "Eles apanharam-nos também", escreveram.

As duas marcas acabaram por entrar numa "brincadeira" de verdadeiro marketing. A marca de vestuário acabou por comentar "oh, então há favoritos", com a resposta da marca de produtos de higiene a garantir: "Estamos nisto juntos".

Esta é uma política do órgão que tutela o futebol, designada por "Clean Site". Isso obriga a que qualquer símbolo de marcas que não façam parte da sua lista de patrocinadores deva ser omitido, de forma a evitar a sua exposição durante eventos desta dimensão.

Para o Mundial 2026, estes dois estádios foram renomeados: