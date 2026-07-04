Está fechado o lote dos oitavos de final do Mundial 2026: conheça o horário de todos os jogos

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O Mundial 2026 continua a todo o gás com a fase dos 16 avos já dada como terminada. Entre as seleções expectáveis e as surpresas, o Campeonato do Mundo deste ano está a dar que falar.
Os expectáveis
Os favoritos à vitória permanecem em jogo: França, Brasil, Argentina e Espanha preparam-se para jogar os oitavos de final, mantendo-se como candidatos a levantar o troféu no dia 19 de julho.
As surpresas
Entre as seleções em que se depositou menos esperança, a presença do Egito e Paraguai serão provavelmente as mais surpreendentes. Recorde-se que o Paraguai eliminou a Alemanha nas grandes penalidades, num dia histórico no país em que foi decretado feriado nacional.
Confira a lista das 16 seleções ainda a competir pelo troféu:
Canadá;
Brasil;
Paraguai;
Marrocos;
França;
EUA;
Espanha;
Portugal;
Suíça;
Noruega;
México;
Inglaterra;
Bélgica;
Egito;
Argentina;
Colômbia.
Data e hora dos jogos nos oitavos de final:
Canadá - Marrocos (dia 4 de julho, às 18h00)
Paraguai - França (dia 4 de julho, às 22h00)
Brasil - Noruega (dia 5 de julho, às 21h00)
México - Inglaterra (dia 6 de julho, às 01h00)
Portugal - Espanha (dia 6 de julho, às 20h00)
Estados Unidos da América- Bélgica (dia 7 de julho, às 01h00)
Argentina - Egito (dia 7 de julho, às 17h00)
Suíça - Colômbia (dia 7 de julho, às 21h00)