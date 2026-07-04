Está fechado o lote dos oitavos de final do Mundial 2026: conheça o horário de todos os jogos

O Mundial 2026 entra na fase decisiva. Terminados os 16 avos de final, já são conhecidas as 16 seleções que continuam na corrida ao troféu e os duelos que vão marcar os oitavos de final, entre favoritos ao título e algumas das maiores surpresas da competição.

O Mundial 2026 continua a todo o gás com a fase dos 16 avos já dada como terminada. Entre as seleções expectáveis e as surpresas, o Campeonato do Mundo deste ano está a dar que falar.

Os expectáveis

Os favoritos à vitória permanecem em jogo: França, Brasil, Argentina e Espanha preparam-se para jogar os oitavos de final, mantendo-se como candidatos a levantar o troféu no dia 19 de julho.

As surpresas

Entre as seleções em que se depositou menos esperança, a presença do Egito e Paraguai serão provavelmente as mais surpreendentes. Recorde-se que o Paraguai eliminou a Alemanha nas grandes penalidades, num dia histórico no país em que foi decretado feriado nacional.

Confira a lista das 16 seleções ainda a competir pelo troféu:

Canadá;

Brasil;

Paraguai;

Marrocos;

França;

EUA;

Espanha;

Portugal;

Suíça;

Noruega;

México;

Inglaterra;

Bélgica;

Egito;

Argentina;

Colômbia.

Data e hora dos jogos nos oitavos de final: