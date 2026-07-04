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Está fechado o lote dos oitavos de final do Mundial 2026: conheça o horário de todos os jogos

O Mundial 2026 entra na fase decisiva. Terminados os 16 avos de final, já são conhecidas as 16 seleções que continuam na corrida ao troféu e os duelos que vão marcar os oitavos de final, entre favoritos ao título e algumas das maiores surpresas da competição.
Redação
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O Mundial 2026 continua a todo o gás com a fase dos 16 avos já dada como terminada. Entre as seleções expectáveis e as surpresas, o Campeonato do Mundo deste ano está a dar que falar. 

Os expectáveis

Os favoritos à vitória permanecem em jogo: França, Brasil, Argentina e Espanha preparam-se para jogar os oitavos de final, mantendo-se como candidatos a levantar o troféu no dia 19 de julho. 

As surpresas

Entre as seleções em que se depositou menos esperança, a presença do Egito e Paraguai serão provavelmente as mais surpreendentes. Recorde-se que o Paraguai eliminou a Alemanha nas grandes penalidades, num dia histórico no país em que foi decretado feriado nacional.

Confira a lista das 16 seleções ainda a competir pelo troféu:

  • Canadá;

  • Brasil;

  • Paraguai;

  • Marrocos;

  • França;

  • EUA;

  • Espanha;

  • Portugal;

  • Suíça;

  • Noruega;

  • México;

  • Inglaterra;

  • Bélgica;

  • Egito;

  • Argentina;

  • Colômbia.

Data e hora dos jogos nos oitavos de final: 

  1. Canadá - Marrocos (dia 4 de julho, às 18h00)

  2. Paraguai - França (dia 4 de julho, às 22h00)

  3. Brasil - Noruega (dia 5 de julho, às 21h00)

  4. México - Inglaterra (dia 6 de julho, às 01h00)

  5. Portugal - Espanha (dia 6 de julho, às 20h00)

  6. Estados Unidos da América- Bélgica (dia 7 de julho, às 01h00)

  7. Argentina - Egito (dia 7 de julho, às 17h00)

  8. Suíça - Colômbia (dia 7 de julho, às 21h00)

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