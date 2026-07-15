Espanha derrota França por 2-0 e garante lugar na final do Campeonato do Mundo

A seleção espanhola está na final do Campeonato do Mundo de 2026. A equipa orientada por Luis de la Fuente derrotou esta terça-feira a França, por 2-0, no AT&T Stadium, em Arlington, e garantiu presença na decisão do torneio, onde irá defrontar o vencedor da outra meia-final, entre Argentina e Inglaterra, que decorrerá hoje, dia 15 de julho.

Os espanhóis voltaram a confirmar o excelente momento que atravessam e foram superiores durante grande parte da partida, anulando o ataque francês liderado por Kylian Mbappé.

Oyarzabal abriu caminho e Pedro Porro confirmou a vitória

A Espanha chegou à vantagem aos 22 minutos, quando Lamine Yamal sofreu uma grande penalidade cometida por Lucas Digne. Chamado à conversão, Mikel Oyarzabal não desperdiçou e colocou a equipa espanhola em vantagem.

Já na segunda parte, aos 58 minutos, surgiu o golo da tranquilidade. Pedro Porro concluiu uma excelente combinação ofensiva com Dani Olmo, fixando o resultado final em 2-0.

A seleção espanhola chegou ainda a introduzir a bola na baliza francesa por intermédio de Lamine Yamal, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

França ficou sem resposta perante uma Espanha dominadora

Apesar de contar com jogadores como Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise, a França teve enormes dificuldades para criar oportunidades claras de golo.

A consistência defensiva da Espanha voltou a fazer a diferença, com Unai Simón, Pau Cubarsí e Aymeric Laporte a liderarem uma linha defensiva que praticamente anulou o poder ofensivo francês durante os 90 minutos.

No final do encontro, Mbappé reconheceu a superioridade do adversário

"Chegar à final era um sonho para nós. Mas não fizemos o jogo que queríamos, nem taticamente, nem tecnicamente, nem em termos de desempenho geral. Quando não fazemos o que precisamos de fazer numa semifinal da Copa do Mundo, não vencemos.", disse o jogador.

A segunda final da história espanhola

Com este triunfo, Espanha regressa a uma final do Campeonato do Mundo 16 anos depois da conquista do título na África do Sul, em 2010, a única da sua história.

Além disso, prolonga uma impressionante série de 37 jogos consecutivos sem perder, confirmando o estatuto de uma das seleções mais consistentes do futebol internacional.

A final está marcada para domingo, 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsia, onde a seleção espanhola tentará conquistar o segundo Campeonato do Mundo da sua história. O adversário sairá do duelo entre Argentina e Inglaterra, enquanto a França disputará o jogo de atribuição do terceiro lugar.