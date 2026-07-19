Erling Haaland: o jogador norueguês que ficou viral nas redes sociais

Haaland tornou-se uma das grandes figuras deste Mundial. Mesmo quem não acompanhou a prestação da Noruega na prova (eliminada nos quartos-de-final às mãos da Inglaterra) conhece o seu nome. Porquê?

É forte, alto, rápido e capaz de marcar golos de diversas maneiras com ambos os pés. Essa é uma das razões pelas quais, com apenas 25 anos, é considerado atualmente um dos melhores jogadores do mundo. Começou no Bryne, clube da sua cidade natal, e depois transferiu-se para o Molde, também da Noruega. Deu continuidade à sua carreira no Red Bull Salzburg da Áustria e no Borussia Dortmund, da Alemanha. Seguiu-se o Manchester City de Inglaterra, onde joga hoje. Entre os clubes que representou e a seleção norueguesa, contabiliza de forma impressionante 379 golos em 452 jogos oficiais. E, desde que começou o Mundial, ficou viral nas redes sociais pelos hábitos singulares que possui e pela sua humildade, sentido de humor e simpatia. «É preciso ser atleta 24 horas por dia, sete dias por semana. Não se resume às duas horas de jogo», afirmou num vídeo do seu canal YouTube. Sim, porque o desportista também criou um canal onde partilha com os subscritores a sua rotina e brincadeiras (chegou a fazer de Pai Natal e Joker, nessas alturas festivas, para surpreender vários fãs). «O corpo aguenta muito mais do que pensamos… Grande parte está na cabeça (...) Sinto-me cansado, mas digo ao corpo que não estou. É uma questão psicológica», explicou. Para si, os 90 minutos de um jogo são o resultado final de tudo o resto que faz nos treinos. «É a forma como dormes, como te preparas para o treino seguinte, como te preparas para o jogo seguinte, como recuperas de um jogo (...) É o pacote completo», acrescentou. Erling Haaland diz que herdou a velocidade da mãe, antiga atleta, e o conhecimento de futebol do pai, ex-jogador da Premier League que também representou o seu país, Alf-Inge Haaland.

Aos cinco anos, Erling já tinha batido um recorde mundial. De acordo com o site oficial do Manchester City, antes de ser famoso no futebol, fez um salto em comprimento de 1,63 metros, um recorde para a idade que se manteve durante anos.

Dieta invulgar e rituais

No documentário Haaland, a grande decisão, que estreou em 2022 na televisão norueguesa, partilhou detalhes sobre a forma como vive. Medindo 1,94 e pesando cerca de 90 kg, o desportista faz seis refeições por dia para chegar às 6 mil calorias diárias (um adulto consome em média até 2.500). Opta por ingredientes locais e orgânicos, consumindo diversos tipos de carne, incluindo vísceras como fígado e coração de vaca, que são ricos em magnésio, vitamina B e fósforo (daí ser chamado por muitos adeptos de Viking). «As pessoas dizem que a carne faz mal, mas qual carne? Aquela dos fast foods ou a das vacas que pastam aqui ao lado?», interroga Haaland na mesma produção. Além disso, come muito frango, peixe-espada, dourada, robalo e massas preparadas sem sal nem óleo.

Ao pequeno almoço, geralmente escolhe ovos de galinha com pimenta e pães de fermentação natural, acompanhando com café, leite cru e mel. Recorde-se que em Portugal, chamamos leite cru ao leite que não foi sujeito a pasteurização nem a qualquer tratamento térmico destinado a eliminar microrganismos potencialmente perigosos. Ou seja, é o leite tal como sai do animal. Também costuma fazer o seu «batido mágico», que inclui couve kale e outros vegetais.

De manhã, também tem os seus rituais. Um deles, por exemplo, é a exposição à luz solar: «A primeira coisa que faço de manhã é apanhar alguma luz do sol nos olhos. Faz bem ao ritmo natural do corpo. Também comecei a filtrar um pouco a minha água. Penso que ambos podem ser muito benéficos ao meu corpo», acredita. O jogador também fala abertamente sobre a meditação. Quando comemora um golo, senta-se no relvado de «pernas à chinês», em posição de meditação.

Além dos treinos no Manchester City, Haaland tem um fisioterapeuta próprio que o acompanha em casa. O italiano Mario Pafundi ajuda o jogador especialmente de manhã com procedimentos de mobilidade e alongamentos que o auxiliam a ter maior capacidade no dia a dia e dentro de campo, especialmente na prevenção de lesões. O jogador treina diariamente e consegue atingir velocidades de até quase 35 quilómetros por hora. De acordo com a Euronews, entre alongamentos, exercícios de força e trabalho cardiovascular, a flexibilidade é um elemento-chave no seu treino. «Tenho uma flexibilidade natural muito boa na zona das virilhas e das ancas, que é essencial manter, porque como é que se marcam estes golos? É preciso ter boa mobilidade ou flexibilidade para conseguir estes golos incríveis», revelou.

Já nos treinos realizados nas instalações do Manchester City, escreve a mesma publicação, utiliza uma câmara hipóxica que «foi concebida para criar um ambiente controlado com pouco oxigénio», reproduz «condições de maior altitude» e pode também «aumentar os níveis de calor e de humidade». Segundo Haaland, treinar nestas condições ajuda-o a recuperar mais depressa entre sprints durante os jogos. «É preciso descobrir o que funciona para cada um, porque todos somos diferentes (...) O importante é mexer o corpo e manter-se ativo», disse. Tal como Cristiano Ronaldo, o norueguês também faz banhos de gelo que fortalecem o sistema imunitário e ajudam na reabilitação muscular.

Outra parte fundamental da recuperação corporal e energética é a sua qualidade de sono. Este inicia os preparativos para o descanso noturno cerca de três horas antes do deitar, ao desligar aparelhos eletrónicos e reduzir os estímulos luminosos. Antes de dormir coloca uns óculos que filtram a luz azul e tapa a boca com fita adesiva, acreditando que isso favorece a respiração nasal. É importante ressaltar que esta técnica não é adequada a todas as pessoas.

Paixão por malas e antiguidades

Mas para além do desporto, parece que o norueguês tem outra paixão: malas de luxo, sobretudo da marca Hermès (um modelo histórico que antecede até a famosa Birkin). De acordo com o The Times, Haaland prefere versões grandes (de viagem), que combinam melhor com a sua altura. Também já foi visto com modelos de Louis Vuitton, Chanel e Tom Ford, incluindo edições limitadas.

Uma das suas peças mais marcantes é a Hermès HAC Birkin 50 Endless Road. O modelo foi lançado em 2019, tem um valor estimado em cerca de 39.600 euros. Um outro modelo é o Hermès Multipockets Birkin HAC 50, inspirado na estética militar. Trata-se de uma das edições mais exclusivas da marca, e o preço pode ultrapassar os 60 mil euros. Outro destaque vai para o Hermès Haut à Courroies 40 Cargo, pertencente a uma coleção limitada masculina e avaliada em cerca de 44 mil euros. Segundo o FFW, a sua coleção de bolsas Hermès está avaliada em cerca de 750 mil euros.

Em várias fotografias é possível ver como o jogador combina sempre o elástico que utiliza para prender os seus longos cabelos loiros, com a cor do equipamento com que joga. O detalhe viralizou de tal maneira nas redes sociais que acabou por esgotar os elásticos KKNEKKI, da marca norueguesa Bon Dep, que utiliza.

O jogador também tem mostrado interesse por antiguidades. Juntamente com o seu pai, comprou num leilão uma edição rara de 1594 de uma obra de Snorri Sturluson, historiador do século XIII, que conta histórias medievais de reis, rainhas, agricultores e guerreiros vikings. Os dois pagaram cerca de 1,3 milhões de coroas norueguesas (o equivalente a 150 mil euros) pelo manuscrito raro e doaram-no à biblioteca de Bryne para que todos possam ter acesso a ele.

Quando era novo, Haaland chegou a fazer parte de uma banda de rap com os colegas da seleção norueguesa de sub-17 Erik Botheim e Erik Tobias Sandberg, chamada Flow Kingz. Tinha apenas 15 anos e era conhecido com o nome artístico Lyng. O videoclipe da música mais conhecida - intitulada Kygo jo -, mostra o jovem a cantar enquanto finge tomar conta de um churrasco, salta num trampolim e até posa num carrinho. Recentemente, a música de 2016 tornou-se um fenómeno, e várias adeptos chegaram a pedir que esta tocasse no estádio caso a Noruega ganhasse à Inglaterra nos quartos-de-final do Mundial. Mas Haaland e companhia perderiam por 2-1.