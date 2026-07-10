Erling Haaland: o avançado norueguês que está a conquistar o Mundial dentro e fora dos relvados

Haaland, com 25 anos, não é apenas uma máquina de fazer golos. Neste Mundial, está a conquistar adeptos pela forma como joga, mas também pela personalidade, pelo humor e pela autenticidade que tem mostrado fora das quatro linhas.

Durante muitos anos, Erling Braut Haaland foi visto apenas como aquilo que melhor sabe fazer: marcar golos.

As estatísticas falam por si. Ainda antes de completar 25 anos, conquistou praticamente tudo o que um avançado ambiciona, ao serviço do Manchester City. Bateu recordes na Premier League, venceu a Liga dos Campeões, tornou-se uma referência da seleção da Noruega e passou a integrar, ao lado de nomes como Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior, a geração destinada a liderar o futebol depois da era de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Mundial de 2026 mostrou um Haaland diferente

Dentro de campo, pouco mudou. O avançado continua a fazer aquilo que o tornou um dos melhores pontas de lança do mundo: marcar e decidir jogos. Fora dele, revelou uma faceta que poucos conheciam.

Numa altura em que as redes sociais das grandes estrelas do futebol são frequentemente planeadas ao detalhe por agências de comunicação, Haaland conquistou os adeptos precisamente pela naturalidade com que se apresenta. As suas publicações fogem ao registo habitual dos atletas de elite: há espaço para humor, ironia, bastidores da seleção e momentos espontâneos que rapidamente se tornam virais.

Essa autenticidade acabou por ganhar uma dimensão inesperada durante o Campeonato do Mundo. Enquanto a Noruega surpreende dentro das quatro linhas, Haaland é um dos rostos mais falados da competição fora delas.

O exemplo mais recente da sua boa disposição aconteceu esta quinta-feira, quando o avançado, numa das suas habituais interações nas redes sociais, pediu simplesmente aos seus milhões de seguidores para pesquisarem o seu nome no Google, gerando uma onda imediata de reações.

Quem seguiu a sugestão do internacional norueguês deparou-se com uma surpresa digital criada pelo próprio Google. Ao digitar "Erling Haaland", surge no ecrã uma animação interativa com várias personagens vestidas com trajes tradicionais noruegueses a remar, em uníssono, na parte inferior do ecrã. Trata-se de uma homenagem direta à 'Viking Row', a celebração que a seleção tornou viral após as suas vitórias, neste Mundial.

De filho de um futebolista a estrela mundial

Embora o fenómeno nas redes sociais pareça recente, a história de Haaland começou muito antes dos vídeos virais e das celebrações que hoje percorrem a internet.

Nascido a 21 de julho de 2000, em Leeds, Inglaterra, o jogador cresceu numa família onde o desporto fazia parte do quotidiano. O pai, Alf-Inge Haaland, foi futebolista profissional e representou clubes como o Nottingham Forest, o Leeds United e o Manchester City, enquanto a mãe, Gry Marita Braut, foi campeã nacional de heptatlo na Noruega.

Apesar de ter nascido em Inglaterra, mudou-se ainda em criança para Bryne, uma pequena cidade no sudoeste da Noruega, onde deu os primeiros pontapés na bola. Desde cedo, os treinadores identificaram características pouco comuns para a idade: uma combinação rara de potência física, velocidade e instinto goleador, de acordo com The Coaches' Voice.

Estreou-se pela equipa principal do Bryne com apenas 15 anos e, pouco depois, transferiu-se para o Molde, onde trabalhou com Ole Gunnar Solskjær, antigo futebolista e treinador norueguês, atualmente sem clube. Seguiu-se o Red Bull Salzburgo, clube onde começou verdadeiramente a chamar a atenção da Europa ao destacar-se na Liga dos Campeões.

A mudança para o Borussia Dortmund representou o verdadeiro salto para a elite. Na Bundesliga confirmou a fama de goleador, marcou 86 golos em 89 jogos e tornou-se um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu.

Em 2022, assinou pelo Manchester City e deu mais um passo na carreira. Sob o comando de Pep Guardiola, tornou-se uma das principais figuras da equipa inglesa.

O Campeonato do Mundo que colocou Haaland entre os grandes

Pela primeira vez, Haaland disputou um Mundial com a seleção principal e fê-lo como protagonista de uma Noruega que surpreendeu o mundo do futebol ao alcançar, pela primeira vez na sua história, os quartos de final da competição.

Além do impacto coletivo, o avançado voltou a destacar-se individualmente. À entrada dos quartos de final, soma sete golos, ocupando o terceiro lugar de melhor marcador da competição atrás de Lionel Messi e de Kylian Mbappé que contam com oito.

A exibição frente ao Brasil, nos oitavos de final, ajudou a consolidar esse estatuto. Haaland marcou dois golos na vitória histórica da Noruega e conduziu a seleção a um feito inédito, num dos resultados mais marcantes do torneio.

Aos golos, Haaland juntou uma personalidade que conquistou adeptos dentro e fora dos relvados, um fenómeno que ultrapassa largamente o universo do desporto.