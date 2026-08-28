Equipas portuguesas com vida difícil na Liga dos Campeões 

Os grandes nomes do futebol europeu estão no caminho das equipas portuguesas. O FC Porto recebe o Manchester City e Nápoles, o Sporting tem a visita do Barcelona e do Manchester United.

Realizou-se ontem, no Mónaco, o sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões 2026/27. As 36 equipas que participam na principal competição de clubes da UEFA vão disputar oito jogos na fase de liga (quatro em casa e quatro fora).

As oito primeiras classificadas passam automaticamente aos oitavos de final, aquelas que terminarem entre o 9.º e o 24.º lugar vão disputar o playoff a eliminar, a duas mãos, para apurar mais oito equipas. FC Porto e Sporting estavam no pote dois e vão defrontar duas equipas de cada um dos quatro potes.

O FC Porto recebe o Manchester City, PSV, Nápoles e Slávia de Praga. Os azuis e brancos jogam fora contra o Liverpool, Betis, Feyenoord e Lask. O Sporting recebe o Barcelona, Manchester United, Galatasaray e Lask. Fora de Alvalade, defronta o Manchester City, Roma, Shakhtar Donesk e Lens. Há a particularidade de Manchester City e Lask defrontarem as equipas portuguesas. Em teoria, o calendário do Sporting é mais complicado do que o do FC Porto. Mesmo assim, o mínimo exigível aos clubes portugueses é que garantam um lugar no playoff, para isso dez pontos devem ser suficientes.

Só amanhã será conhecido calendário de jogos, sendo certo que a primeira jornada se realiza entre 8 e 10 de setembro. A final disputa-se no Estádio Metropolitano, em Madrid, dia 5 de junho de 2027.