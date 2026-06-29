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Empate, celebrações e gestos suspeitos: o empate entre a Áustria e Argélia que está a incendiar o Mundial

O empate a três golos entre Áustria e Argélia, que garantiu o apuramento de ambas as seleções para a fase a eliminar, está a gerar uma onda de suspeitas nas redes sociais. Adeptos iranianos falam num resultado combinado e recordam um dos episódios mais polémicos da história dos Mundiais.
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O jogo entre a Áustria e a Argélia, da última jornada da fase de grupos, tem dado que falar devido aos vários cenários que podiam ditar os adversários de ambas as seleções na fase seguinte.

O que aconteceu?

Ambas as seleções que entraram em campo no passado domingo sabiam que o empate permitiria que avançassem para a fase eliminatória e que o Irão ficasse pelo caminho.

O resultado final? Um empate a três golos, o que deixou a Áustria em segundo lugar no grupo J e a Argélia num dos melhores terceiros lugares.

Quais são as críticas?

Rapidamente começaram as teorias da conspiração que ligam este a um caso que aconteceu há 44 anos: a “Desgraça de Gijón”. No Mundial de 1982, a Alemanha Ocidental e a Áustria foram acusadas de jogar com o único propósito de garantir o apuramento mútuo e a eliminação da Argélia.

Desta vez, é a Argélia e a Áustria que estão no centro das atenções. Após o empate, os adeptos iranianos inundaram as redes sociais a exigir uma investigação aprofundada por parte da FIFA, alegando que o resultado foi combinado entre seleções.

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Entre as acusações estão relatos de que os jogadors austríacos andaram a "passear em campo" para que a Argélia pudesse chegar ao empate. Este já está a ser descrito como um "jogo ensaiado".

O que aconteceu após o golo de Mahrez?

Uma das maiores polémicas a circular nas redes sociais está relacionada com o golo do argelino Mahrez que fez o 3-2. Ao que alegam, o golo gerou uma forte controvérsia no banco, que mostrava a "frustração" por o empate estar em risco - sendo que o golo foi marcado já nos descontos da partida.

As declarações do jogador no final do jogo vieram sustentar a teoria: “Estávamos a jogar abertos nas alas e eles estavam muito recuados, mas no último minuto alguém mete a bola e eu tenho de fazer a desmarcação. Tenho de respeitar o futebol. A bola chega à frente do guarda-redes e eu tenho de marcar”, confessou à NDTV Sports. Segundo os adeptos iranianos, Mahrez parecia sentir-se "incomodado" com o golo e a reação dos colegas.

Quais são as restantes críticas?

Também Aissa Mandi, jogador argelino, colocou novas especulações em causa, após ter tapado a boca para falar com o colega Mahrez. Segundo os adeptos, e de acordo com a "expressão confusa" do colega, Mandi ter-lhe-á dito que a vitória colocaria a Argélia frente à Espanha nos 16 avos de final. No entanto, o empate fá-los-á defrontar a Suíça.

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Pouco depois, surgiu um golo da Áustria que volta a garantir o empate.

As reações dos selecionadores

“Ninguém pode presumir que houve um acordo, especialmente depois do que vimos nos últimos 90 segundos”, garantiu Ralf Rangnick, técnico da Áustria. “A maioria das pessoas antecipava um 0-0 ou um 1-1, e agora ficou 3-3. É inacreditável — o balneário está em delírio. Se Alfred Hitchcock tivesse escrito um drama assim, eu provavelmente diria que ele estava completamente louco”, acrescentou ainda após o jogo.

Já o selecionador argelino, Vladimir Petkovic, enalteceu o "espetáculo" que viveu, sublinhando que "foi o futebol que ganhou".

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