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É oficial: Ronaldinho está de volta ao futebol aos 46 anos

A apresentação oficial do jogador está marcada para o próximo dia 23 de junho num grande evento em Miami, nos Estados Unidos.
Redação
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É oficial: Ronaldinho está de volta ao futebol aos 46 anos
@ronaldinho

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Parece uma cena de filme, mas não é: Ronaldinho Gaúcho, lenda do futebol, vai mesmo voltar aos relvados aos 46 anos.

O antigo internacional brasileiro assinou contrato com o Ravenna, clube italiano que compete na terceira divisão. O vídeo de divulgação foi publicado nas redes sociais do clube, acompanhado da descrição "Está a ficar sério".

Ronaldinho entra no clube numa altura em que este esteve perto de alcançar a subida de divisão na última época. A lenda do futebol brasileiro entra agora na equação para ajudar na concretização desse objetivo.

A apresentação oficial do jogador está marcada para o próximo dia 23 de junho num grande evento em Miami, nos Estados Unidos, juntamente com a revelação do novo equipamento do Ravenna.

Igazio Cipriani, proprietário do clube italiano, descreve este como um "momento extraordinário" para o clube, destacando Ronaldinho como um dos seus ídolos.

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Futebol
Ronaldinho Gaúcho
Contrato Ravenna
Futebol Itália
Clube italiano terceira divisão

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