É oficial: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já são marido e mulher

Depois de semanas de rumores e de uma verdadeira caça ao pormenor sobre o casamento, o casal decidiu manter a cerimónia longe dos holofotes.

Depois do mistério, combinado com especulações e milhares de pessoas à espera do grande momento no Funchal, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreendem os fãs e anunciam que já são oficialmente marido e mulher.

A cerimónia foi íntima - talvez por isso tenham conseguido esconder dos olhos de quem ansiava pelo momento. De acordo com o comunicado enviado à imprensa, CR7 e Gio casaram esta terça-feira, em Cascais, apenas na presença dos cinco filhos - Cristiano Ronaldo Jr. (o mais velho), os gémeos Eva Maria e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda

O anúncio foi também feito nas redes sociais, onde publicaram uma fotografia das suas mãos entrelaçadas já com as alianças de casamento (e o anel de noivado de Georgina). “C❤️G” é a simples legenda da publicação que já conta com mais de 21 milhões de gostos.

Recorde-se que o casamento do craque português foi alvo de grande especulação nos últimos dias, levando, no passado sábado, uma multidão à Sé Catedral do Funchal, na sequência de rumores de que a cerimónia poderia acontecer na ilha onde Cristiano Ronaldo cresceu.