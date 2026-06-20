"É nas dificuldades que vamos ver do que somos feitos." Rúben Dias está de regresso e pronto para jogar frente ao Uzbequistão

Numa conferência de imprensa realizada em Palm Beach, o central do Manchester City, assegurou estar recuperado para voltar à competição e respondeu às críticas feitas à equipa devido ao resultado do primeiro jogo.

A seleção portuguesa já começou a preparar o encontro com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial de 2026, que acontece na próxima terça-feira, numa sessão de trabalho que já contou com a presença de Rúben Dias.

O defesa-central do Manchester City falhou a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo frente à República Democrática do Congo devido a problemas físicos, mas já se encontra totalmente integrado no grupo orientado por Roberto Martínez, e disponível para o próximo desafio da equipa das quinas.

"Estamos todos juntos em busca de um sonho. É nas dificuldades que vamos ver do que somos feitos.", disse o central em conferência de imprensa.

Sem esconder a frustração por ter falhado o primeiro jogo da competição, Rúben Dias assegurou que está recuperado e preparado para voltar a ser opção para Roberto Martínez. Garantiu ainda que o foco está totalmente voltado para os próximos desafios da equipa nacional.

Em relação ao empate frente ao Congo, o jogador afirmou: "Era o primeiro jogo, fizemos um golo cedo e isso talvez tenha provocado um sentimento de abusar da posse de bola, sem ser tão efectivo. Coisas que são por vezes difíceis de explicar, mas perdemos o momento de criar perigo e de eles se sentirem ameaçados. O jogo entrou num clima estranho e temos consciência do que temos de mudar". Frisou ainda que as críticas dirigidas à Seleção e ao Capitão, Cristiano Ronaldo, são apenas "barulho, ruído e são insignificantes", segundo a Renascença.



Sobre as idas à praia, Rúben Dias culpou a comunicação social sobre a gestão do tema. "Acho que nunca devia ter sido um tema e parte de se ter tornado é vossa culpa. É vosso dever comunicar e informar da forma correta e não criar uma dinâmica de má energia, tudo o que fizemos foi benéfico e normal."

