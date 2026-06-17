Duolingo convida árbitro brasileiro para campanha publicitária após momento viral

Um anúncio de expulsão acabou por transformar-se num dos momentos mais virais do arranque do Mundial.

O árbitro brasileiro que apitou o jogo entre o México e a África do Sul ficou viral nas redes sociais depois de expulsar o jogador sul-africano Elias Mokwana.

Mas o motivo para a partilha em massa do momento não foi a decisão de mostrar cartão vemelho, mas sim a forma como se dirigiu ao jogador.

Ninguém conseguiu perceber o inglês de Wilton Pereira Sampaio - a cara do jogador que viu o vermelho diz tudo - o que gerou uma onda de comentários, memes e brincadeiras online.

O potencial viral não escapou à atenção do Duolingo, site de aprendizagem de línguas, que resolveu tentar capitalizar o momento para uma nova campanha de publicidade.

Duolingo aproveita o momento viral

O Duolingo Brasil decidiu entrar na brincadeira e publicou uma carta aberta nas redes sociais a convidar o árbitro brasileiro a participar numa futura campanha.

“Se para falar uma língua, que não é a sua, numa reunião já é preciso ter coragem, imagine fazer isso à frente do mundo inteiro", lê-se na mensagem do Duolingo.