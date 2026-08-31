segunda-feira, 31 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Duas medalhas de ouro e um novo desafio: Fernando Pimenta já pensa em 2028

Fernando Pimenta regressou a Portugal depois de conquistar dois títulos mundiais na Polónia. Aos 37 anos, o canoísta português mantém a ambição intacta e já tem os Jogos Olímpicos de Los Angeles no horizonte.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Duas medalhas de ouro e um novo desafio: Fernando Pimenta já pensa em 2028

Mulher regressa de Cabo Verde e dá à luz no Aeroporto de Lisboa

Relacionados

Fernando Pimenta faz história e conquista ouro no Mundial de K1 1000 metros

Fernando Pimenta voltou a subir ao topo do mundo. O canoísta português conquistou o ouro em K1 1000 metros nos Mundiais de Poznan, na Polónia, e tornou-se no mais velho medalhado de sempre em Campeonatos do Mundo. É a segunda medalha de Portugal na competição.
Fernando Pimenta faz história e conquista ouro no Mundial de K1 1000 metros

Fernando Pimenta chegou esta segunda-feira ao Porto com duas novas medalhas de ouro no currículo. O canoísta português venceu as provas de K1 1.000 e K1 5.000 metros nos Mundiais de Poznan, na Polónia, e encontrou à chegada familiares e centenas de adeptos.

Aos 37 anos, o atleta considera que a época decorreu de forma positiva, sobretudo graças à preparação realizada na fase final antes da competição. Chegou à Polónia em boas condições físicas e com confiança para disputar os títulos.

“Consegui esta dobradinha”, resumiu, destacando de forma particular a vitória nos 1.000 metros, decidida numa chegada muito equilibrada, e o desempenho nos 5.000 metros.

O próximo objetivo já está definido

Depois de mais dois títulos mundiais, Fernando Pimenta já tem um novo desafio no horizonte: os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

O português lidera atualmente, a par de um atleta australiano, o ranking de apuramento olímpico. Ainda assim, recusa fazer previsões sobre aquilo que poderá acontecer na próxima edição dos Jogos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Quero desfrutar do processo até lá chegar”, afirmou.

A motivação, explica, não está apenas relacionada com a possibilidade de conquistar mais medalhas. O reconhecimento do público e o impacto que o seu percurso tem tido junto dos portugueses também continuam a ser importantes.

Uma carreira feita de sacrifícios

Manter-se entre os melhores do mundo aos 37 anos implica uma rotina exigente. Pimenta revelou que a preparação ocupa praticamente todos os dias do ano.

“São sete dias por semana dedicados ao treino”, afirmou, lembrando que as celebrações de uma conquista acabam por representar apenas uma pequena parte de todo o trabalho realizado.

A temporada teve ainda alguns obstáculos. As tempestades que atingiram a região onde treina provocaram estragos em árvores e telhados e obrigaram o atleta a adaptar a preparação para continuar a treinar no rio.

“Não queríamos apresentar desculpas”, explicou.

A exigência da carreira também passa pela dificuldade em conciliar períodos prolongados de estágio, treinos e competições com a vida familiar. É nesse contexto que Pimenta encontra parte da motivação para continuar, nomeadamente nos filhos e nas pessoas que o acompanham.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Medalhas invisíveis”

Aos muitos títulos conquistados ao longo da carreira juntam-se marcas menos visíveis do esforço diário. Os calos nas mãos, provocados pelos treinos, são um desses sinais.

Pimenta chamou-lhes “medalhas invisíveis que vão ficar”.

O canoísta iniciou o percurso internacional em 2005 e, duas décadas depois, continua a integrar uma seleção portuguesa que considera ter uma geração com capacidade para manter o país entre os melhores da modalidade.

“Temos aqui uma grande geração e é continuar a trabalhar”, concluiu.

Agora, depois de mais duas medalhas de ouro, Fernando Pimenta prepara-se para iniciar um novo caminho, com Los Angeles 2028 como próximo grande objetivo.

Temas

Canoagem
Fernando pimenta
Medalhas
Jogos Olímpicos
Mundiais de Canoagem

Leia também

Duas medalhas de ouro e um novo desafio: Fernando Pimenta já pensa em 2028

Fernando Pimenta regressou a Portugal depois de conquistar dois títulos mundiais na Polónia. Aos 37 anos, o canoísta português mantém a ambição intacta e já tem os Jogos Olímpicos de Los Angeles no horizonte.
Duas medalhas de ouro e um novo desafio: Fernando Pimenta já pensa em 2028

“Já não tenho mais nada para dar”. Lionel Messi anuncia o adeus à seleção argentina

Aos 39 anos, o capitão argentino fecha um capítulo de mais de duas décadas ao serviço da seleção. Na mensagem de despedida, Messi recorda os momentos vividos com a camisola da Argentina, agradece o apoio dos adeptos e admite que a decisão “doeu e que ainda dói na alma”.
“Já não tenho mais nada para dar”. Lionel Messi anuncia o adeus à seleção argentina

Nem chegou a tocar na bola: Djibril Sidibé expulso 43 segundos depois de entrar em campo

Tinha acabado de entrar em campo para fazer a estreia pelo Le Mans quando viu o cartão vermelho. O campeão do mundo francês esteve apenas 43 segundos em campo, não chegou sequer a tocar na bola e acabou por estabelecer um novo recorde na Ligue 1.
Nem chegou a tocar na bola: Djibril Sidibé expulso 43 segundos depois de entrar em campo

Mais vistos

Destaques