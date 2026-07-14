Dois meses depois de ser afastado do Mundial, árbitro neerlandês morre aos 38 anos

Morreu aos 38 anos o árbitro neerlandês Rob Dieperink. A informação foi confirmada esta esta segunda-feira, em comunicado, pela Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB), sem revelar a causa da morte.

"Estamos chocados e profundamente tristes com a notícia da morte do árbitro Rob Dieperink", pode ler-se na nota. "Com a morte do Rob, a comunidade da arbitragem perde um árbitro muito estimado e com experiência internacional, mas, acima de tudo, perdemos um grande colega."

A notícia surge dois meses após ter sido afastado da equipa de videoárbitros (VAR) do Mundial de 2026, na sequência de uma investigação policial no Reino Unido que acabou por ser arquivada por falta de provas.

Era um dos nomes escolhidos para o Mundial de 2026

Dieperink integrava inicialmente a lista de árbitros de vídeo selecionados pela FIFA para o Campeonato do Mundo, depois de vários anos de destaque na arbitragem internacional.

Natural dos Países Baixos, iniciou funções no futebol profissional em 2012 e, cinco anos depois, passou a dirigir jogos da Eredivisie, o principal escalão do futebol neerlandês. Em 2022 tornou-se árbitro internacional e participou como VAR no Euro 2024, além de ter desempenhado funções na final da Liga Europa desse ano. Ao longo da carreira arbitrou 284 jogos no futebol profissional neerlandês.

Foi afastado após investigação policial entretanto arquivada

Em maio deste ano, a FIFA decidiu retirar Dieperink da equipa de arbitragem do Mundial depois de o árbitro ter sido detido em Londres, em abril, na sequência de uma denúncia por alegada agressão sexual a um adolescente de 17 anos.

Na altura, Dieperink encontrava-se na capital inglesa para desempenhar funções de VAR no encontro da Liga Conferência entre o Crystal Palace e a Fiorentina. Após vários meses de investigação, a Polícia Metropolitana de Londres concluiu que não existiam provas suficientes para sustentar qualquer acusação, tendo o processo sido arquivado.

Apesar disso, a FIFA manteve a decisão de o afastar da equipa de arbitragem.

Árbitro sempre negou as acusações

Após o processo ser arquivado, Rob Dieperink afirmou que sempre colaborou com as autoridades e lamentou profundamente as consequências que o caso teve na sua carreira.

"Lamento profundamente ter sido acusado injustamente. Desde o início cooperei plenamente com a investigação policial e forneci todas as informações necessárias à FIFA, UEFA e KNVB. Naturalmente, fiquei muito desiludido com a decisão de não integrar o Mundial", declarou, em entrevista ao jornal neerlandês De Telegraaf.

Causa da morte não foi divulgada

A causa da morte de Dieperink não foi revelada, até ao momento, contudo, a imprensa neerlandesa aponta para um eventual suicídio.