Dois anos depois de deixar a Mercedes, Hamilton volta às vitórias e ganha Grande Prémio de Barcelona-Catalunha

Dois anos depois, Lewis Hamilton volta aos triunfos. O piloto britânico da Ferrari venceu o Grande Prémio de Barcelona-Catalunha - é a primeira vitória em Fórmula 1 desde que trocou a Mercedes em 2024.

Hamilton venceu George Russell (Mercedes) por 19,561 segundos e Lando Norris (McLaren), campeão em título, por 23,719 segundos.

A corrida fica marcada pela desistência do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que saiu a quatro voltas do final devido a problemas mecânicos. Ainda assim, mantém o comando do Mundial, com 156 pontos, contra os 115 de Hamilton, que soma agora a sua 116.º vitória no desporto.