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Dois anos depois de deixar a Mercedes, Hamilton volta às vitórias e ganha Grande Prémio de Barcelona-Catalunha

Hamilton venceu George Russell (Mercedes) por 19,561 segundos e Lando Norris (McLaren), campeão em título, por 23,719 segundos.
Redação
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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Hamilton venceu George Russell (Mercedes) por 19,561 segundos e Lando Norris (McLaren), campeão em título, por 23,719 segundos.

A corrida fica marcada pela desistência do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que saiu a quatro voltas do final devido a problemas mecânicos. Ainda assim, mantém o comando do Mundial, com 156 pontos, contra os 115 de Hamilton, que soma agora a sua 116.º vitória no desporto.

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Grande Prémio Barcelon-Catalunha

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