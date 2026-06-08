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Dezenas de adeptos conseguiram bilhetes para o Mundial a custo zero devido a um erro do sistema. A FIFA exige agora o pagamento

O erro do sistema acontece numa altura de pressão sobre os ingressos para o Mundial, sobretudo devido a práticas ilícitas.
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Dezenas de adeptos conseguiram bilhetes para o Mundial a custo zero devido a um erro do sistema. A FIFA exige agora o pagamento

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Dezenas de adeptos tiveram o seu dia de sorte ao conseguirem bilhetes para assistir ao Mundial de Futebol 2026 a custo zero. No entanto e embora o erro tenha siodo do sistema de check out, a FIFA já exigiu o pagamento aos adeptos.

"A FIFA pode confirmar que aproximadamente 60 adeptos da Copa do Mundo FIFA 2026 receberam uma comunicação na quarta-feira, 3 de junho, sobre ingressos que haviam sido alocados gratuitamente devido a um problema de pagamento anterior durante o processo de checkout", informou o órgão que tutela o futebol em comunicado, citado pela Sky News.

Embora lamente "o erro e qualquer inconveniente causado", o pagamento deve ser feito. "Os ingressos solciitados por esses adeptos continuam reservados, e os afetados foram convidados a concluir o pagamento do valor correto", informam.

A Sky News explica ainda que o e-mail que os adeptos receberam solicita o pagamento dentro de sete dias ou poderão perder os seus lugares. Os bilhetes em causa terão sido todos para os jogos da fase de rgupos em Toronto, no Canadá, um dos países anfitriões da competição.

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O erro do sistema acontece numa altura de pressão sobre os ingressos para o Mundial. As autoridades de Nova Iorque e Nova Jérsia estão a investigar as práticas de venda de ingressos que violem as leis de proteção de consumidor, já tendo pedido esclarecimentos à FIFA sobre "preços variáveis" praticados nas vendas.

O mundial 2026, com o maior número de seleções de sempre, começa no dia 11 de junho e termina a 19 do mês seguinte. Portugal irá estrear-se no dia 17 de junho, frente à República Democrática do Congo.

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