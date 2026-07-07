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Depois de Martínez, será que é Jorge Jesus o senhor que se segue na Seleção Nacional?

Após a saída de Roberto Martínez, anunciada na sequência da eliminação de Portugal do Mundial 2026, a Federação Portuguesa de Futebol já trabalha na escolha do próximo selecionador. Jorge Jesus surge como o nome mais bem colocado para assumir o cargo.
Redação
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Depois de Martínez, será que é Jorge Jesus o senhor que se segue na Seleção Nacional?

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A Federação Portuguesa de Futebol já está a preparar a sucessão de Roberto Martínez no comando técnico da Seleção Nacional e Jorge Jesus é, nesta altura, o principal candidato a assumir o cargo.

A mudança acontece depois de Roberto Martínez ter confirmado, na segunda-feira, que o encontro frente à Espanha, que Portugal perdeu por 1-0 levando à sua eliminiação do Mundial 2026, foi o último como selecionador nacional.

Segundo avança a imprensa desportiva, o antigo treinador do Benfica é o nome que reúne maior consenso para liderar Portugal no próximo ciclo competitivo.

Jorge Jesus encontra-se atualmente sem clube, depois de ter terminado recentemente a ligação ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e passa a estar disponível para abraçar um novo projeto.

Caso a escolha se confirme, será a primeira experiência de Jorge Jesus como selecionador nacional, depois de uma longa carreira ao mais alto nível no futebol de clubes.

Ao longo do percurso como treinador, conquistou vários títulos em Portugal e no estrangeiro, tendo orientado equipas como o Benfica, Sporting, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal e, mais recentemente, o Al Nassr.

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A decisão final deverá ser conhecida nas próximas semanas, altura em que a federação deverá anunciar o treinador que irá liderar Portugal na fase de qualificação para as próximas competições internacionais.

Temas

Seleção Nacional
Federação Portuguesa de Futebol
Jorge Jesus
Roberto Martínez
Portugal

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