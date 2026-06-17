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Departamento de Estado dos EUA intervém para ajudar mãe de Vozinha a estar presente no Mundial 2026

Depois de ser considerado o homem do jogo no empate com a seleção espanhola, Vozinha revelou que a mãe não estava presente devido ao valor do visto para entrar nos EUA.
Redação
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O Departamento de Estado dos EUA informou que está a mobilizar esforços para ajudar a mãe do guarda-redes cabo-verdiano conhecido como "Vozinha" a assistir ao próximo jogo do filho no Campeonato do Mundo.

Após o jogo histórico de Cabo Verde frente à seleção espanhola, atuais campeões europeus, Vozinha revelou que a sua mãe não estava presente nos Estados Unidos por causa do visto. "Ela não conseguiu estar aqui por causa do visto... Pelo dinheiro que temos de pagar pelo visto", começou por explicar acrescentando: "Não conseguimos a tempo, e eu gostaria que ela estivesse aqui".

Cabo Verde é um dos 50 países cujos cidadãos são obrigados pela administração Trump a pagar uma caução de até 15 mil dólares (quase 13 mil euros) para adquirir um visto.

A CNN Internacional contactou funcionários do Departamento de Estado que informou que não há registo de qualquer pedido de visto para a mãe do jogador, mas que a fiança é dispensada "para todos os familiares de jogadores".

"O Departamento de Estado dos EUA não tem registo desse indivíduo a solicitar um visto. Todos os parentes dos jogadores são elegíveis para isenção de fiança de visto, e o Departamento está ativamente a tentar entrar em contato com a família desse jogador para ajudar nos serviços de visto", afirmou o oficial.

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No site oficial do departamento, pode ler-se que "a exigência de fiança será dispensada para atletas e membros das equipes – incluindo treinadores, pessoas que desempenham um papel de apoio necessário e parentes imediatos – que sejam nacionais de países que estejam a competir na Copa do Mundo FIFA 2026 e demonstrem que atendem a todos os requisitos para o visto".

A mesma emissora cita ainda uma fonte familiarizada com o assunto, que explicou que a mãe do jogador não possui um passaporte ativo, estando ainda em processo de o obter.

Aos 40 anos, Vozinha foi eleito o melhor jogador em campo no jogo de segunda-feira, depois de travar sucessivamente os ataques da seleção espanhola, realizando sete defesas e garantindo um empate sem golos no primeiro jogo de sempre de Cabo Verde num Campeonato do Mundo.

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