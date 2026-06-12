De Barcelos para o Mundial 2026: marca portuguesa vai estar nos pés de algumas das maiores estrelas do futebol

A marca conta com produtos como caneleiras feitas à medida e meias de compressão, popularizadas pelo guarda-redes alemão Manuel Neuer.

Portugal estará presente no Mundial 2026 de Futebol, mas não será apenas enquanto seleção participante. Uma empresa tecnológica de Barcelos vai estar também representada na competição com produtos que darão muito jeito aos jogadores.

"Podemos dizer que seremos a marca portuguesa mais representada no Mundial", revelou o CEO da Sak Project, João Pestana, à agência Lusa.

A marca conta com produtos como caneleiras feitas à medida e meias de compressão, popularizadas pelo guarda-redes alemão Manuel Neuer. A marca bracarense prevê que a competição sirva como alavanca da marca, que este ano prevê faturar cerca de meio milhão de euros - um aumento significativo em comparação com os 200 mil euros de 2025.

"Sempre que algum futebolista mostrar uma caneleira ou uma meia com o nosso nome, a marca sofrerá imediatamente um impulso significativo, porque será vista por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo", referiu, revelando ainda que as caneleiras icónicas da marca serão utilizadas por, pelo menos, cinco seleções na competição: Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai e Brasil.

"No caso da Seleção Nacional, estamos a falar da esmagadora maioria dos jogadores, entre os quais Diogo Costa, Vitinha, João Neves, Diogo Dalot, João Cancelo, Rafael Leão, Nélson Semedo, Rúben Neves, Tomás Araújo e Francisco Trincão", enumerou.

O CEO explicou que as caneleiras da marca se distinguem por serem baseadas em tecnologia de 3D scan, à medida das pernas de cada jogador: "completamente ajustadas, completamente à medida".

Mas também as meias de compressão se tornaram num best-seller. "De repente, começámos a ter mais de 200 encomendas por dia, todas oriundas da Alemanha. Tem sido uma loucura", afirmou. Tudo aconteceu depois do guarda-redes alemão Manuel Neuer ter falado do produto como o "segredo da sua recuperação".

A empresa, sediada em Barcelos, no distrito de Braga, foi fundada originalmente em 2012 e relançada em 2023 por novos investidores portugueses, incluindo João Pestana. Atualmente, tem 12 lojas físicas em 12 países europeus.