segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

De Barcelos para o Mundial 2026: marca portuguesa vai estar nos pés de algumas das maiores estrelas do futebol

A marca conta com produtos como caneleiras feitas à medida e meias de compressão, popularizadas pelo guarda-redes alemão Manuel Neuer.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
De Barcelos para o Mundial 2026: marca portuguesa vai estar nos pés de algumas das maiores estrelas do futebol
@sakproject

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Relacionados

FIFA revela ranking antes do arranque do Mundial. Saiba em que lugar está Portugal

Argentina lidera.
FIFA revela ranking antes do arranque do Mundial. Saiba em que lugar está Portugal

Guia do Mundial para quem não percebe nada de futebol: tudo o que precisa de saber, mas que pode não ter coragem para perguntar

O maior Mundial de sempre está prestes a arrancar, mas nem toda a gente acompanha futebol ao detalhe. Se é esse o seu caso, este guia reúne as respostas às perguntas mais simples — e mais comuns — sobre a competição, para que possa perceber tudo o que vai acontecer sem complicações.
Guia do Mundial para quem não percebe nada de futebol: tudo o que precisa de saber, mas que pode não ter coragem para perguntar

"Pode vir a ser o próximo campeão do mundo". Selecionador da Nigéria vê Portugal como candidato ao título

Às vésperas do particular em Leiria, o selecionador nigeriano deixou rasgados elogios à equipa de Roberto Martínez e acredita que Portugal tem argumentos para chegar ao topo no Mundial de 2026.
"Pode vir a ser o próximo campeão do mundo". Selecionador da Nigéria vê Portugal como candidato ao título

Portugal estará presente no Mundial 2026 de Futebol, mas não será apenas enquanto seleção participante. Uma empresa tecnológica de Barcelos vai estar também representada na competição com produtos que darão muito jeito aos jogadores.

"Podemos dizer que seremos a marca portuguesa mais representada no Mundial", revelou o CEO da Sak Project, João Pestana, à agência Lusa.

A marca conta com produtos como caneleiras feitas à medida e meias de compressão, popularizadas pelo guarda-redes alemão Manuel Neuer. A marca bracarense prevê que a competição sirva como alavanca da marca, que este ano prevê faturar cerca de meio milhão de euros - um aumento significativo em comparação com os 200 mil euros de 2025.

"Sempre que algum futebolista mostrar uma caneleira ou uma meia com o nosso nome, a marca sofrerá imediatamente um impulso significativo, porque será vista por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo", referiu, revelando ainda que as caneleiras icónicas da marca serão utilizadas por, pelo menos, cinco seleções na competição: Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai e Brasil.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"No caso da Seleção Nacional, estamos a falar da esmagadora maioria dos jogadores, entre os quais Diogo Costa, Vitinha, João Neves, Diogo Dalot, João Cancelo, Rafael Leão, Nélson Semedo, Rúben Neves, Tomás Araújo e Francisco Trincão", enumerou.

O CEO explicou que as caneleiras da marca se distinguem por serem baseadas em tecnologia de 3D scan, à medida das pernas de cada jogador: "completamente ajustadas, completamente à medida".

Mas também as meias de compressão se tornaram num best-seller. "De repente, começámos a ter mais de 200 encomendas por dia, todas oriundas da Alemanha. Tem sido uma loucura", afirmou. Tudo aconteceu depois do guarda-redes alemão Manuel Neuer ter falado do produto como o "segredo da sua recuperação".

A empresa, sediada em Barcelos, no distrito de Braga, foi fundada originalmente em 2012 e relançada em 2023 por novos investidores portugueses, incluindo João Pestana. Atualmente, tem 12 lojas físicas em 12 países europeus.

Temas

Mundial 2026
Barcelos
Braga
Marca nacional
Portugal

Leia também

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

Mundial 2026. Sem brilho

Portugal tem quatro campeões europeus, o melhor goleador da história do futebol e o melhor jogador da Premier League, mas apenas ganhou um jogo na fase de grupos. O grau de dificuldade era baixo e, mesmo assim, ficou aquém.
Mundial 2026. Sem brilho

Mais vistos

Destaques