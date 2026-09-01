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Daniel Bragança e Pedro Gonçalves deixam o Sporting: médio ruma ao Torino e Pote à Fiorentina

Daniel Bragança e Pedro Gonçalves estão de saída do Sporting. O primeiro vai para o Torino num negócio que pode render 4,5 milhões de euros, enquanto Pote segue por empréstimo para a Fiorentina, com compra obrigatória de 22,5 milhões mediante objetivos
Redação
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Daniel Bragança e Pedro Gonçalves deixam o Sporting: médio ruma ao Torino e Pote à Fiorentina

Mulher do mayor de Nova Iorque em Portugal para participar em retiro islâmico por mais de 4.500 dólares

O Sporting prepara-se para ver sair dois dos seus jogadores mais marcantes dos últimos anos. Daniel Bragança vai transferir-se para o Torino, enquanto Pedro Gonçalves vai representar a Fiorentina, ambos por empréstimo.

No caso de Daniel Bragança, o negócio pode render até 4,5 milhões de euros ao Sporting. O médio português, de 27 anos, vai ser emprestado ao clube italiano por um milhão de euros.

O acordo prevê ainda uma cláusula obrigatória de compra de 2,5 milhões de euros, mediante o cumprimento de determinados objetivos, a que poderá acrescer um bónus de um milhão de euros.

A transferência representa o fim de uma longa ligação ao clube de Alvalade. Daniel Bragança cumpriu 18 temporadas ligado ao Sporting, embora tenha passado por empréstimos pelo Farense e pelo Estoril Praia durante o seu percurso.

Um dos capitães da equipa leonina, o médio vai agora jogar pela primeira vez fora de Portugal.

Ao serviço do Sporting, Daniel Bragança conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga, apesar de o seu percurso ter sido marcado por vários problemas físicos.

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Pedro Gonçalves segue para a Fiorentina

Também Pedro Gonçalves, de 28 anos, está de saída do Sporting. O internacional português vai jogar na Fiorentina por empréstimo, num negócio que poderá transformar-se numa transferência definitiva.

De acordo com a mesma fonte, o clube italiano vai pagar 2,5 milhões de euros pelo empréstimo, ficando estabelecida uma cláusula de compra obrigatória de 22,5 milhões de euros, caso sejam cumpridos determinados objetivos.

Conhecido como Pote, Pedro Gonçalves chegou ao Sporting depois de uma época no Famalicão. Antes, o médio tinha terminado a sua formação no Sporting de Braga e nos espanhóis do Valência, tendo feito a estreia como sénior ao serviço dos ingleses do Wolverhampton, em 2018/19.

Em Alvalade, tornou-se uma das figuras mais importantes da equipa e conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Nesta temporada, Pedro Gonçalves ainda não tinha realizado qualquer encontro pelos ‘leões’. O internacional português vai agora juntar-se à Fiorentina, onde atua o defesa português João Mário.

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