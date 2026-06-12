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Cristiano Ronaldo responde às especulações sobre a condição física antes da partida para o Mundial 2026: "Não têm visto os jogos?"

À partida para os Estados Unidos, Cristiano Ronaldo mostrou confiança no potencial da seleção nacional para o Mundial 2026, enquanto Roberto Martínez assegurou que a equipa levará consigo "os sonhos dos portugueses".
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Após o último treino em Portugal da seleção nacional antes da partida para os Estados Unidos para o Mundial 2026, o capitão Cristiano Ronaldo falou as jornalistas, clarificando a sua condição física, alvo de várias especulações nos últimos tempos.

"Sabemos que o Mundial é sempre uma competição especial, como são os Europeus também. E é com muita esperança que vamos para esta competição. Fisicamente? Fisicamente bem. Não têm visto os jogos? Acho que estou bem. Não há surpresa nenhuma”, garantiu o internacional.

Quanto à possível classificação de Portugal na competição, o CR7 garante confiança, mas atenta que "há fatores que não conseguimos controlar". "É uma geração muito boa", aponta, antes de acrescentar: "Os jogos, ganhar ou não ganhar, que é o ponto mais importante. Mas eu acredito que é uma geração que vai dar muitas alegrias aos portugueses”.

Também Roberto Martínez, o selecionador nacional, garantiu que a comitiva vai "levar os sonhos dos portugueses". "Primeiro, agradecer o apoio que tivemos nos dois jogos amigáveis aqui, porque a força foi exatamente aquilo que precisamos para a preparação psicológica do grupo. Então, agradecer isso", começou por frisar. "E depois, só dizer que estamos preparados, vamos dar tudo, vamos lutar. Temos valores de equipa incríveis, temos a mala cheia de sonhos de todos os portugueses. Temos a responsabilidade, mas vamos juntos a lutar e quando estamos juntos somos maiores”, sublinhou o selecionador espanhol.

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Falando igualmente da nova geração de futebolistas, Martínez refere que é uma geração de "muito talento". "Temos um grupo de jogadores talentosos. Mas é mais a atitude, o foco e a responsabilidade de representar a camisola de Portugal que acho que é o mais importante”.

Portugal estreia-se na competição, que arrancou na quinta-feira, dia 11 de junho, no dia 17, frente à República Democrática do Congo, em Houston, num jogo marcado para as 12h00 locais (18h00 em Lisboa).

Dentro da fase de grupos, vai defrontar ainda o Uzbequistão no dia 23, às 18h00 locais, e a Colômbia no dia 27 de junho, às 00h30 de dia 28 em Lisboa.

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