Cristiano Ronaldo entra na ficção televisiva com série sobre o mundo do futebol

O internacional português será produtor executivo e terá também um papel em Day 1s, uma nova série desenvolvida em parceria com o realizador Matthew Vaughn.

Cristiano Ronaldo prepara-se para dar mais um passo fora dos relvados. O capitão da seleção portuguesa vai estrear-se na ficção televisiva através da série "Day 1s", uma produção britânica centrada no universo dos agentes de futebol, na qual participa como produtor executivo e também como ator, segundo o jornal The Sun.

O projeto representa a primeira incursão do futebolista português numa série de ficção e surge através da UR•Marv Studios, a produtora criada em parceria com o realizador britânico Matthew Vaughn, conhecido por filmes como Kingsman, Kick-Ass e X-Men: First Class. A série será também a primeira produção televisiva desenvolvida pela produtora.

Uma história passada nos bastidores do futebol

Ao contrário de muitos projetos dedicados ao futebol que se centram dentro das quatro linhas, "Days 1" acompanha os bastidores da indústria desportiva através da história de Stanley Dalton, um influente agente de futebol fictício interpretado pelo ator britânico Damian Lewis, conhecido por séries como Homeland e Billions.

Segundo o mesmo jornal, a ideia original pertence ao empresário desportivo Darren Dein, também produtor executivo da série e agente de Thierry Henry, antigo internacional francês que fará igualmente parte do elenco. O rapper britânico Dave e a atriz Carlotta Banat integram também o projeto.

A narrativa pretende mostrar o lado menos visível do futebol profissional, abordando negociações milionárias, relações entre clubes, empresários e jogadores, bem como os desafios pessoais e profissionais que marcam este universo.

Ronaldo reforça aposta no entretenimento

A entrada na ficção televisiva representa mais um passo na estratégia empresarial de Cristiano Ronaldo, que nos últimos anos tem diversificado os seus investimentos para áreas como a hotelaria, os media, a saúde, o fitness e a produção audiovisual.

Em abril de 2025, o jogador anunciou a criação da UR•Marv Studios juntamente com Matthew Vaughn. Na altura, ambos revelaram que a empresa já tinha financiado e produzido filmes de ação e que pretendia apostar em novos formatos de entretenimento, conciliando inovação tecnológica com métodos tradicionais de produção cinematográfica.

Matthew Vaughn chegou mesmo a descrever o internacional português como "um super-herói da vida real", enquanto Ronaldo classificou o lançamento do estúdio como "um capítulo entusiasmante" da sua vida fora do futebol.

Rodagens já decorrem em Londres

As gravações de "Day 1s" já estão em curso em Londres, incluindo cenas filmadas no estádio The Hive, casa do Barnet FC.

Apesar da dimensão do projeto, ainda não foi anunciada qualquer plataforma de streaming ou canal televisivo responsável pela distribuição da série.

Enquanto continua a representar o Al Nassr, Cristiano Ronaldo prepara assim uma nova etapa na sua carreira, desta vez longe dos relvados e perante as câmaras de uma produção de ficção.