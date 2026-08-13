quinta-feira, 13 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Cristiano Ronaldo deixa mensagem de apoio a Messi após morte do pai

Entre outros nomes conhecidos que confortaram o craque argentino estão Neymar, que jogou na mesma equipa que Messi no barcelona e PSG.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Cristiano Ronaldo deixa mensagem de apoio a Messi após morte do pai
AP

Infestação de baratas leva ao encerramento parcial de hospital em Oliveira de Azeméis

Relacionados

“Tenho sérias dúvidas se vou continuar por muito mais tempo": Messi admite dúvidas sobre o futuro no futebol após morte do pai

Lionel Messi perdeu o pai, Jorge Messi, e admite agora não saber como será a sua vida sem a pessoa que o acompanhou desde os primeiros passos no futebol. Numa carta de despedida, o argentino colocou em dúvida a continuidade da carreira e recebeu uma mensagem de apoio de Cristiano Ronaldo.
“Tenho sérias dúvidas se vou continuar por muito mais tempo": Messi admite dúvidas sobre o futuro no futebol após morte do pai

Morreu Jorge Messi, o pai que acompanhou Lionel Messi até ao topo. Tinha 68 anos

Jorge Messi foi uma das figuras mais importantes na carreira do filho.
Morreu Jorge Messi, o pai que acompanhou Lionel Messi até ao topo. Tinha 68 anos

Há momentos em que a rivalidade se desvanece e a empatia fala mais alto. Após uma despedida emotiva publicada por Lionel Messi após a morte do seu pai, Jorge Messi, Cristiano Ronaldo “confortou” o argentino na caixa de comentários. 

“Um abraço enorme para ti e para os teus nestes momentos difíceis, Leo. Muita força”, escreveu CR7, num comentário que, até ao momento, reúne mais de 5 milhões de gostos e 70 mil comentários.

Entre outros nomes conhecidos que confortaram o craque argentino estão Neymar, que jogou na mesma equipa que Messi no barcelona e PSG: “Muita força para ti e para a tua família, abraço forte”. 

Recorde-se que o pai de Lionel Messi morreu aos 68 anos, vítima de doença prolongada, no dia 8 de agosto. O craque argentino publicou esta quarta-feira uma carta de despedida ao pai, onde admite não saber e continuará a jogar futebol durante muito mais tempo. “Não sei o que vou fazer sem ti, não sei como seguir em frente. Só jogava futebol, e agora tenho sérias dúvidas se vou continuar por muito mais tempo”, pode ler-se na carta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Morte do pai
Jorge Messi
Carta de despedida

Leia também

A Quinta de Pogacar

Tadej Pogacar está habituado a deixar o resto do mundo para trás e a triunfar nas maiores clássicas do ciclismo. A quinta vitória na Volta a França tornou normal aquilo que é extraordinário.
A Quinta de Pogacar

Cristiano Ronaldo deixa mensagem de apoio a Messi após morte do pai

Entre outros nomes conhecidos que confortaram o craque argentino estão Neymar, que jogou na mesma equipa que Messi no barcelona e PSG.
Cristiano Ronaldo deixa mensagem de apoio a Messi após morte do pai

“Tenho sérias dúvidas se vou continuar por muito mais tempo": Messi admite dúvidas sobre o futuro no futebol após morte do pai

Lionel Messi perdeu o pai, Jorge Messi, e admite agora não saber como será a sua vida sem a pessoa que o acompanhou desde os primeiros passos no futebol. Numa carta de despedida, o argentino colocou em dúvida a continuidade da carreira e recebeu uma mensagem de apoio de Cristiano Ronaldo.
“Tenho sérias dúvidas se vou continuar por muito mais tempo": Messi admite dúvidas sobre o futuro no futebol após morte do pai

Mais vistos

Destaques