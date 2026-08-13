Cristiano Ronaldo deixa mensagem de apoio a Messi após morte do pai

Entre outros nomes conhecidos que confortaram o craque argentino estão Neymar, que jogou na mesma equipa que Messi no barcelona e PSG.

Há momentos em que a rivalidade se desvanece e a empatia fala mais alto. Após uma despedida emotiva publicada por Lionel Messi após a morte do seu pai, Jorge Messi, Cristiano Ronaldo “confortou” o argentino na caixa de comentários.

“Um abraço enorme para ti e para os teus nestes momentos difíceis, Leo. Muita força”, escreveu CR7, num comentário que, até ao momento, reúne mais de 5 milhões de gostos e 70 mil comentários.

Entre outros nomes conhecidos que confortaram o craque argentino estão Neymar, que jogou na mesma equipa que Messi no barcelona e PSG: “Muita força para ti e para a tua família, abraço forte”.

Recorde-se que o pai de Lionel Messi morreu aos 68 anos, vítima de doença prolongada, no dia 8 de agosto. O craque argentino publicou esta quarta-feira uma carta de despedida ao pai, onde admite não saber e continuará a jogar futebol durante muito mais tempo. “Não sei o que vou fazer sem ti, não sei como seguir em frente. Só jogava futebol, e agora tenho sérias dúvidas se vou continuar por muito mais tempo”, pode ler-se na carta.