Cristiano Ronaldo admite que 2026/27 poderá ser a última época da carreira

Aos 41 anos, o capitão da Seleção Nacional prepara o adeus aos relvados e garante que já tem o futuro planeado. “Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol”, revelou numa entrevista à Vogue.

Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de dizer adeus ao futebol profissional. O capitão da Seleção Nacional admitiu que a época 2026/27 poderá ser a última da carreira, numa entrevista concedida à revista Vogue.

“Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular”, afirmou o avançado português, de 41 anos.

A declaração não corresponde, contudo, a um anúncio formal de retirada dos relvados.

Ronaldo já pensa na vida depois do futebol

O avançado do Al Nassr revelou que não está a deixar o futuro ao acaso e garantiu que tem a vida depois do futebol “completamente planeada”.

Depois de mais de duas décadas dedicadas ao futebol profissional, Ronaldo admite que terá de encontrar novas formas de ocupar o tempo quando deixar os relvados.

“Como o futebol pode deixar um grande vazio, é preciso ocupar o tempo de várias formas”, explicou o português. Entre os planos que mencionou estão viajar mais, jogar padel e desfrutar mais da vida.

A mudança representará o fim de uma carreira profissional iniciada ainda adolescente e que o levou a representar Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr, além da Seleção Nacional.

O objetivo dos mil golos continua

Apesar de admitir que o fim está próximo, Ronaldo ainda tem uma marca histórica pela frente.

O internacional português contabiliza atualmente 976 golos em 1330 jogos oficiais, estando a 24 tentos de atingir a barreira dos 1000 golos na carreira, um número que nenhum outro futebolista de topo alcançou.

A procura por esse número tornou-se uma das grandes metas da fase final da carreira do português.

Ronaldo continua, por isso, a combinar a preparação para a vida depois do futebol com a tentativa de acrescentar mais capítulos ao seu já extraordinário percurso.

O último Mundial já ficou para trás

A possibilidade de terminar a carreira na próxima época surge depois de Ronaldo ter disputado, este ano, o que já tinha anunciado como o seu último Campeonato do Mundo.

Portugal acabou por ser eliminado nos oitavos de final frente à Espanha, naquele que foi o último Mundial da carreira de Ronaldo.

Agora, o português regressou ao Al Nassr para preparar mais uma temporada no futebol saudita.