Cristianinho celebra 16 anos no dia em que Portugal inicia caminhada no Mundial

Há datas que acabam por ganhar um significado especial. Esta quarta-feira, enquanto Portugal inicia a participação no Campeonato do Mundo de 2026 e enfrenta a Seleção do Congo, Cristianinho celebra o 16.º aniversário.

Nascido a 17 de junho de 2010, nos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo Júnior cresceu sob os holofotes mediáticos que acompanham o pai, mas nos últimos anos tem começado a destacar-se pelos próprios méritos dentro das quatro linhas.

Depois de passar pelos escalões de formação de clubes como Juventus, Manchester United e Al Nassr, o jovem jogador tem vindo a dar passos importantes na sua evolução e já representou as seleções jovens de Portugal, alimentando a expectativa de poder seguir uma carreira semelhante à do pai.

Muitas são as mensagens nas redes sociais a felicitar Cristianinho.