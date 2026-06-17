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Cristianinho celebra 16 anos no dia em que Portugal inicia caminhada no Mundial

Muitas são as mensagens nas redes sociais a felicitar Cristiano Ronaldo Júnior.
Redação
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Cristianinho celebra 16 anos no dia em que Portugal inicia caminhada no Mundial

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Há datas que acabam por ganhar um significado especial. Esta quarta-feira, enquanto Portugal inicia a participação no Campeonato do Mundo de 2026 e enfrenta a Seleção do Congo, Cristianinho celebra o 16.º aniversário.

Nascido a 17 de junho de 2010, nos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo Júnior cresceu sob os holofotes mediáticos que acompanham o pai, mas nos últimos anos tem começado a destacar-se pelos próprios méritos dentro das quatro linhas.

Depois de passar pelos escalões de formação de clubes como Juventus, Manchester United e Al Nassr, o jovem jogador tem vindo a dar passos importantes na sua evolução e já representou as seleções jovens de Portugal, alimentando a expectativa de poder seguir uma carreira semelhante à do pai.

Muitas são as mensagens nas redes sociais a felicitar Cristianinho.

Cristiano Ronaldo dá os parabéns a Cristianinho

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