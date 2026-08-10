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Corpo de jogador de 26 anos encontrado no Rio Doce após quatro dias de buscas no Brasil

Ian Lopes Damas desapareceu depois da embarcação em que seguia com amigos ter virado durante uma travessia. Corpo foi localizado pelos bombeiros no Rio Doce, em Minas Gerais.
Redação
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Corpo de jogador de 26 anos encontrado no Rio Doce após quatro dias de buscas no Brasil

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Quatro dias depois de desaparecer nas águas do Rio Doce, Ian Lopes Damas, de 26 anos, foi encontrado sem vida no mesmo rio, em Minas Gerais, no Brasil.

O corpo do jogador de futebol amador foi localizado na quarta-feira, 5 de agosto, na região do distrito de Pedra Corrida, no município de Periquito, depois de vários dias de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Ian tinha desaparecido no domingo, 2 de agosto, quando a embarcação em que seguia, com cinco amigos, acabou por virar.

Embarcação virou durante travessia

Segundo a Globo, Ian seguia num barco com mais cinco amigos, quando este se virou nas águas do Rio Doce. Os amigos conseguiram agarrar-se à embarcação, mas o jogador decidiu tentar nadar até à margem e acabou por desaparecer.

O desaparecimento levou à mobilização de equipas de emergência, que iniciaram uma operação de busca no rio.

As características do local e a corrente dificultaram as operações, que se prolongaram durante vários dias.

Os amigos do jogador foram resgatados.

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Corpo encontrado quatro dias depois

Depois de quatro dias de buscas, as equipas conseguiram localizar o corpo do jovem. A descoberta aconteceu na passada quarta-feira.

Jovem era ligado ao futebol amador

Ian Lopes Damas, de 26 anos, era conhecido na região pela ligação ao futebol.

O jovem participou em competições de futebol amador e chegou a representar o Internacional no Campeonato Amador de Governador Valadares.

Em 2022, integrava a equipa que disputava a competição e figurava entre os jogadores com mais golos marcados naquele campeonato.

A notícia da morte provocou entretanto manifestações de pesar entre pessoas próximas e elementos ligados ao futebol local.

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