"Cometi um grande erro". Tenista australiano Nick Kyrgios suspenso após testar positivo a cocaína

O teste foi realizado durante um torneio da Associação de Ténis Profissional, concretizado em junho.

O tenista australiano Nick Kyrgios, vencedor de um Grand Slam em pares e finalista de Wimbledon em 2022, testou positivo à benzoilecgonina, um metabólito da cocaína.

Numa publicação nas redes sociais, foi o próprio a confirmar a suspensão por parte da Agência Internacional de Integridade do Ténis, onde pede “desculpa aos fãs, à família, aos patrocinadores e a toda a gente próxima”.

"Cometi um grande erro", começa por escrever. “Acima de tudo, peço desculpa aos miúdos que me seguem, sei o exemplo que isto cria e estou muito dececionado comigo mesmo”, lamentou.

O teste foi realizado durante um torneio da Associação de Ténis Profissional, concretizado em junho. O resultado obrigou a uma suspensão, em vigor desde o dia 4 de agosto.