Colômbia vence Uzbequistão e agarra a vitória do grupo de Portugal no Mundial 2026

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A Colômbia e o Uzbequistão defrontaram-se na madrugada desta quinta-feira, com os latinos a agarrem a liderança do grupo K, do qual faz também parte Portugal.
Na Cidade do México, onde decorreu o jogo, o marcador foi inaugurado aos 41 minutos, por Luis Díaz, com um golo dos uzbeques logo aos 60, marcado por Abbosbek Fayzullaev. Depois disso, a Colômbia deu a volta, com um golo de Luis Díaz aos 65 e de Jaminton Campaz aos 90+9.
Ao vencer o estreante Uzbequistão por 3 golos a 1, a Colômbia parte para primeiro com três pontos, Portugal está com 1, empatado com a RD Congo e o Uzbequistão em último, com zero pontos.