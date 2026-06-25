Carro avança contra multidão durante festejos após vitória do México

A festa pela vitória do México sobre a República Checa no Mundial transformou-se em momentos de pânico na cidade turística de Cabo San Lucas, no estado de Baja California Sur, depois de um carro ter atropelado dezenas de adeptos que celebravam a seleção mexicana. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas, uma delas está em estado considerado grave.

O incidente ocorreu na noite desta quarta-feira, quando centenas de pessoas se encontravam nas ruas a festejar a vitória por 3-0 que garantiu ao México o primeiro lugar do Grupo A e o apuramento para a fase seguinte da competição.

O condutor foi detido e os feridos terão sido encaminhados para unidades hospitalares da região.

Carro estava rodeado por adeptos

De acordo com as autoridades locais, o veículo ficou cercado por um grupo de adeptos que ocupavam a via pública durante os festejos. Por motivos que continuam a ser investigados, o condutor acelerou repentinamente e avançou sobre a multidão.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que várias pessoas rodeiam o automóvel antes de este arrancar bruscamente, atingindo diversos adeptos e acabando por colidir mais à frente.