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Carrinha de clube de futsal despista-se em Mafra a caminho de um jogo: há um morto e dois feridos graves

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.
Redação
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Carrinha de clube de futsal despista-se em Mafra a caminho de um jogo: há um morto e dois feridos graves
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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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Uma carrinha do clube de futsal Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube despistou-se na tarde deste sábado enquanto seguia para um jogo, causando a morte de uma pessoa. Há dois feridos graves e quatro ligeiros.

O acidente ocorreu na zona de Milharado, no concelho de Mafra. O veículo transportava jovens com idades entre os 16 e 18 jovens. De acordo com a CNN Portugal, a vítima mortal tinha 17 anos.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O alerta para o acidente foi dado às 13h19 deste sábado. No local estiveram veículos do INEM de Torres Vedras e Loures, além de equipas dos bombeiros voluntários de Malveira e Mafra. Esteve ainda uma equipa de psicólogos do INEM.

Notícia atualizada às 18h10

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