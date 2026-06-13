Carrinha de clube de futsal despista-se em Mafra a caminho de um jogo: há um morto e dois feridos graves

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Uma carrinha do clube de futsal Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube despistou-se na tarde deste sábado enquanto seguia para um jogo, causando a morte de uma pessoa. Há dois feridos graves e quatro ligeiros.

O acidente ocorreu na zona de Milharado, no concelho de Mafra. O veículo transportava jovens com idades entre os 16 e 18 jovens. De acordo com a CNN Portugal , a vítima mortal tinha 17 anos.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O alerta para o acidente foi dado às 13h19 deste sábado. No local estiveram veículos do INEM de Torres Vedras e Loures, além de equipas dos bombeiros voluntários de Malveira e Mafra. Esteve ainda uma equipa de psicólogos do INEM.

Notícia atualizada às 18h10