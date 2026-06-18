Carlos Queiroz faz história: aos 73 anos, torna-se o selecionador mais velho de sempre a vencer um jogo no Mundial

Inglaterra lidera o Grupo L, após vencer a Croácia por 4-2, seguida do Gana. Croácia e Panamá ocupam os dois últimos lugares, ambos ainda sem qualquer ponto.

O Gana defrontou o Panamá esta quarta-feira e levou a melhor, com um golo "da sorte" marcado aos 90+5' pelo "herói" Caleb Yirenkyi. Garantem assim os primeiros três pontos na fase de grupos, empatado com a Inglaterra.

Mas este jogo trouxe ainda um novo recorde a competições mundiais - e o rosto é português. O treinador dos ganeses, Carlos Queiroz, tornou-se no selecionador mais velho a ganhar um jogo em Campeonatos do Mundo, aos 73 anos.

O português completa agora o quarto Mundial, depois de uma presença com Portugal em 2010, e três com o Irão, em 2012, 2018 e 2022.

Num jogo em que foi o Panamá o vencedor na posse de bola, o treinador revela a estratégia desde o primeiro minuto: "Eles sabem jogar, sabem o que fazem. Sabíamos que iam controlar o jogo, mas a nossa estratégia passava por deixá-los assumir esse controlo e, passo a passo, esperar pelo momento certo para marcar", começou por justificar. "Foi assim que preparámos o jogo, porque acreditávamos que era a forma de vencer. Conseguimos manter-nos organizados, fomos pacientes e aproveitámos a oportunidade quando ela surgiu", acrescentou.

Já o selecionador do panamá, Thomas Christiansen, lamentou a derrota, mas garante que o objetivo é seguir em frente. "Entrámos no jogo deles, baseados em transições e num futebol mais direto. Tínhamos muita confiança de que este jogo poderia trazer-nos um resultado positivo, mas agora temos de seguir em frente", afirma.

Com este resultado, a Inglaterra lidera o Grupo L, após vencer a Croácia por 4-2, seguida do Gana. Croácia e Panamá ocupam os dois últimos lugares, ambos ainda sem qualquer ponto.