Capitão da seleção de Cabo Verde investigado por alegada violação durante torneio da FIFA na Nova Zelândia

O caso remete ao dia 27 de março deste ano, em Auckland, no hotel onde a seleção de Cabo Verde e a alegada vítima estavam hospedados.

O capitão da seleção de Cabo Verde, Ryan Mendes, está a ser investigado por uma acusação de violação na Nova Zelândia.

O caso remete ao dia 27 de março deste ano, em Auckland, no hotel onde a seleção de Cabo Verde e a alegada vítima estavam hospedados.

A denúncia terá sido feita por uma mulher brasileira, contratada na altura pela Federação de Futebol da Nova Zelândia para ser a intérprete da equipa africana durante o FIFA Series, um torneio amigável que permite que seleções de diferentes confederações, que normalmente não têm oportunidade de jogar entre si, se enfrentem. De acordo com a Globo Esporte, a acompanhar a denúncia da alegada vítima foram também entregues fotografias de hematomas que teriam sido provocados pelo jogador cabo verdiano.

De acordo com o testemunho da mulher, Ryan Mendes terá entrado no seu quarto para a agredir fisicamente. Depois terá partido para a alegada violação.

A polícia da Nova Zelândia confirmou ao órgão de comunicação social brasileiro que há um inquérito em andamento relacionado com o crime.