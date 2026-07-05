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Capitão da seleção de Cabo Verde investigado por alegada violação durante torneio da FIFA na Nova Zelândia

O caso remete ao dia 27 de março deste ano, em Auckland, no hotel onde a seleção de Cabo Verde e a alegada vítima estavam hospedados. 
Redação
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Capitão da seleção de Cabo Verde investigado por alegada violação durante torneio da FIFA na Nova Zelândia
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O capitão da seleção de Cabo Verde, Ryan Mendes, está a ser investigado por uma acusação de violação na Nova Zelândia. 

O caso remete ao dia 27 de março deste ano, em Auckland, no hotel onde a seleção de Cabo Verde e a alegada vítima estavam hospedados. 

A denúncia terá sido feita por uma mulher brasileira, contratada na altura pela Federação de Futebol da Nova Zelândia para ser a intérprete da equipa africana durante o FIFA Series, um torneio amigável que permite que seleções de diferentes confederações, que normalmente não têm oportunidade de jogar entre si, se enfrentem. De acordo com a Globo Esporte, a acompanhar a denúncia da alegada vítima foram também entregues fotografias de hematomas que teriam sido provocados pelo jogador cabo verdiano.

De acordo com o testemunho da mulher, Ryan Mendes terá entrado no seu quarto para a agredir fisicamente. Depois terá partido para a alegada violação.

A polícia da Nova Zelândia confirmou ao órgão de comunicação social brasileiro que há um inquérito em andamento relacionado com o crime.

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Acusação violação
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