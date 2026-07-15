Cândido Costa revela que esteve prestes a ser detido nos EUA durante o Mundial 2026

O antigo internacional português, agora apresentador e comentador desportivo, contou que foi retido pelas autoridades antes do jogo entre Portugal e a Colômbia, em Miami, depois de uma credencial levantar suspeitas. Veja o testemunho de Cândido Costa em vídeo

Cândido Costa revelou que viveu momentos de grande tensão durante o Mundial 2026, nos Estados Unidos, ao estar prestes a ser detido pelas autoridades norte-americanas antes do encontro entre Portugal e a Colômbia, disputado a 27 de junho, em Miami.

O antigo futebolista e comentador contou o episódio no programa Era Uma Vez na América, do Canal 11, explicando que tudo aconteceu quando se preparava para entrar no estádio para participar na cerimónia do lançamento da moeda, a convite da Coca-Cola.

"Estive para ser preso a entrar no estádio, no dia em que fui entregar a moeda ao árbitro. Com bilhete, com tudo legal, como deves imaginar. Por causa da mochila que levava, estive quase para ser detido", começou por recordar.

Credencial levantou suspeitas junto da segurança

Na origem do incidente esteve uma credencial da Federação Portuguesa de Futebol que transportava na mochila. Segundo explicou, os elementos de segurança suspeitaram da autenticidade do documento.

"Entenderam que essa credencial, que trazia dentro da mochila era uma credencial falsa da FIFA da qual eventualmente tirar partido dentro de campo", afirmou.

Cândido Costa revelou ainda que a situação rapidamente ganhou outra dimensão, com a chegada de várias forças policiais, enquanto tentava esclarecer o que se estava a passar.

"Já estava encostado, com forças da autoridade a explicar isto tudo. Eles estavam a tratar e a julgar, também sem culpa nenhuma porque, de facto, foi difícil explicar que essa credencial era interna, só para fazer o dia a dia da Federação. Eles sabiam lá quem era o Cândido", recordou.

Adeptos portugueses ajudaram a resolver o incidente

O caso acabou por ficar resolvido graças à intervenção involuntária de vários adeptos portugueses que o reconheceram à entrada do estádio.

"O que começou a remar a meu favor foi começarem a entrar portugueses e virem ter comigo. 'Cândido, soltinho!'. Começaram a tirar fotos comigo. Os polícias começaram a dizer: 'quem é esta celebridade? Se calhar, não é um tipo que anda aqui a forjar credenciais'", contou.