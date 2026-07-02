Canadá não perdoou a decisão de João Pinheiro… pelo menos durante 45 minutos

A reação insólita surgiu quando os jogadores canadianos reclamaram uma grande penalidade por alegada falta de Mudau sobre Richie Laryea, mas o árbitro português mandou seguir o jogo.

Uma decisão do árbitro português João Pinheiro durante o encontro entre Canadá e África do Sul, a contar para os 16 avos de final do Mundial, deu origem a uma reação insólita nas redes sociais. Uma cadeia canadiana de artigos desportivos anunciou, em tom de brincadeira, que o árbitro português estava "banido" das suas lojas... durante 45 minutos.

A publicação surgiu na sequência de um lance polémico, já perto do intervalo, quando os jogadores canadianos reclamaram uma grande penalidade por alegada falta de Mudau sobre Richie Laryea. João Pinheiro mandou seguir o jogo e nada assinalou, apesar dos protestos dos atletas e do selecionador Jesse Marsch.

"Banimos o árbitro FIFA João Pedro Silva Pinheiro das nossas lojas para o futuro provisório (45 minutos)", escreveu a empresa, numa clara alusão ao tempo restante de jogo.

A publicação rapidamente gerou milhares de reações e foi partilhada entre adeptos canadianos, muitos deles ainda descontentes com a decisão do árbitro português.

Final feliz mudou tudo

A polémica acabou por perder importância quando, já nos descontos, Stephen Eustáquio marcou o golo que garantiu a inédita qualificação do Canadá para os oitavos de final do Mundial.

Com a vitória assegurada, a própria loja voltou às redes sociais para anunciar, também em tom bem-humorado, o fim do "castigo".

"Readmitimos o senhor Pinheiro e queremos convidá-lo a visitar a nossa loja de Toronto quando os seus compatriotas defrontarem a Croácia, na quinta-feira."