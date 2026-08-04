Campeão português de triatlo em estado grave após atropelamento por condutora sob efeito de cocaína

Tiago Rodrigues, campeão nacional no escalão 20-24 anos, sofreu várias fraturas e um corte profundo no pescoço, que obrigará a uma intervenção cirúrgica.

O triatleta português Tiago Rodrigues será operado esta terça-feira depois de ter ficado em estado grave na sequência de um atropelamento de que foi vítima por uma condutora sob influência de estupacientes, durante um treino, em Espanha.

Campeão nacional de triatlo do grupo etário 20-24, Tiago Rodrigues, natural de Bragança, foi atropelado no domingo, na localidade de Camarzana de Tera, na Estrada Nacional 525, que liga Benavente a Santiago de Compostela, próximo da fronteira com Portugal.

Tiago Rodrigues foi transportado ao hospital Virgen de la Concha, de Zamora (província de Castela e Leão), onde permanece internado na Unidade de Cuidados Intensivos com suspeita de fraturas na clavícula esquerda, no pulso direito, diversas escoriações e um corte profundo no pescoço, que o fez perder bastante sangue.

De acordo com o relatório policial do acidente, a que a Lusa teve acesso, o sinistro aconteceu pelas 13:10 (hora local, menos uma em Lisboa) na localidade de Camarzana de Tera, quando a condutora, de 24 anos, não respeitou um sinal de paragem obrigatória e abalroou o triatleta brigantino, projetando-o contra outro veículo.

Segundo o mesmo relatório policial, os testes realizados pelas autoridades espanholas à condutora indicaram que estaria sob a influência de cocaína.

Tiago Rodrigues é alferes do Exército, tem 23 anos e sagrou-se campeão nacional de triatlo do grupo etário 20-24 anos em junho passado, em Coimbra.

No domingo deslocou-se a Espanha, próximo da fronteira com Bragança, para um treino de natação no lago de Sanábria e um treino de bicicleta num local próximo, tendo em vista a participação no Ironman de Barcelona, em outubro.